Британия вслед за Францией задумалась о передаче танков Украине 9.01.2023, 22:05

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Лондон может предложить около 10 танков Challenger 2.

Британские власти обсуждают возможность впервые передать Украине партию танков Challenger 2. Как сообщает осведомленный источник Sky News, переговоры длятся уже несколько недель.

По мнению собеседника канала, такой шаг стал бы знаком значительно выросшей поддержки Украины и мог бы побудить других членов НАТО, в частности Германию, последовать примеру Лондона.

Еще один источник Sky News предположил, что Великобритания может предложить около 10 танков Challenger 2. Само по себе это не изменит правила игры, но все же будет иметь огромное значение, поскольку этот шаг нарушит негласное правило о поставке бронетехники, что это будет воспринято как чрезмерная эскалация со стороны России.

«Это будет хороший прецедент для демонстрации другим — в первую очередь Германии с их „Леопардами“ и США с „Абрамсами“», — сообщил украинский источник.

В начале января в офисе президента Франции Эммануэля Макрона объявили, что страна поставит Украине колесные танки AMX-10 RC, а также бронетранспортеры Bastion. Тогда же президент США Джо Байден подтвердил, что Пентагон отправит Киеву боевые машины пехоты Bradley, а также другое оборудование, призванное подготовить украинскую армию к обострению боевых действий весной.

Ряд западных правительств выразил готовность передать ВСУ немецкие танки Leopard 2, которые стоят у них на вооружении. Председатель парламентского оборонного комитета Антти Хакканен отметил, что Финляндия готова предоставить Украине эти танки, если остальные страны Евросоюза присоединятся к такой программе. Польша также рассматривает возможность передать Украине танки Leopard 2. Сейчас у страны больше 240 таких бронемашин, которых достаточно для двух бригад.

Однако ни одна страна не имеет права передавать танки Leopard 2 без разрешения страны-производителя — Германии. Вопросы передачи современных танков ВСУ в Берлине обсуждают еще с весны прошлого года.

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