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«Сняли с него неслабо»: в Беларуси банкротят «Остров чистоты»

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  • 1.10.2023, 8:37
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«Сняли с него неслабо»: в Беларуси банкротят «Остров чистоты»

Компания дает работу более 7-ми тысячам человек.

Компания «Ромакс», которая управляет «Островом чистоты и вкуса» и «Островом здоровья», сталкивается с финансовыми трудностями. Огромный выкуп лукашистам за выход собственника из СИЗО, проблемная бизнес-модель и экономические шоки грозят узнаваемой компании нокаутом. Это волнует рынок и работников: «Остров чистоты» — один из крупнейших частных работодателей страны, пишет «Наша Нива».

«Остров чистоты» — один из двух крупнейших торговцев бытовой химией в Беларуси. Товары для чистоты, вещи для кухни и так далее — это то, с чего они начинали.

Со временем они расширили предложение товаров и стали «Островом чистоты и вкуса», а также запустили сеть из 100 аптек «Остров здоровья».

В сегменте торговли химией «Остров чистоты» уступает по размерам только «Миле», имеет 650 магазинов по всей стране.

Управляет магазинами и брендами группа компаний «Ромакс». Ее основные бенефициары — семья Виктора Рамука. На Рамуков работают более 7000 человек.

Виктора Рамука вместе с женой арестовывали осенью 2022-го.

Какое-то время Рамук провел в СИЗО и, по информации собеседников «Нашей Нивы», вышел по обычной схеме, согласившись выплатить лукашистам начисленные штрафы.

«Сняли с него неслабо», — говорят наши собеседники, называя сумму в 7 миллионов долларов.

Для лукашенковской Беларуси выкупы стали обычной практикой. Больше всего за выход, как считается, некогда заплатил собственник «Серволюкса» Евгений Баскин. Там двузначная цифра, 35 миллионов долларов.

Наложенные штрафы пошатнули и без того нестабильную финансовую ситуацию в компании, считают собеседники «Нашей Нивы», которые пророчат «Ромаксу», если не случится чуда, банкротство в перспективе шести месяцев.

«Рамук всегда больше думал о масштабировании, чем о качестве управления. Скажем честно, что менеджмент у него всегда был бестолковый, но упущения в финансовой модели и управлении особо не проявлялись, пока рынок пер», — считает один из наших собеседников, чья компания один из контрагентов «Ромакса».

«Чтобы понять, насколько это был сладкий бизнес и какую звезду он поймал, можно сравнить цены на одинаковые моющие или гигиенические средства за рубежом и в Беларуси. Ну и любая хозяйка, конечно, старается пользоваться импортом, так как считается, что он и лучше, и на дольше хватает», — говорит другой собеседник.

«В итоге, поймав звезду на ритейле химии, им начало казаться, что все в Беларуси так работает. Только бери и продавай. Они влезли в продукты, алкоголь и, что самое страшное, в фармацевтику. И тут под все его планы ему 713-й указ — на!

Сокращение покупательской способности, рост цены импорта из-за падения рубля, ограничение максимальной наценки по 713-му указу, удорожание кредитов, погашение обязанностей по уголовному делу. Тут просто все против него сыграло, ну и гигантомания погубила — в таких условиях их бизнес-планы не сходятся с самыми пессимистичными прогнозами для окупаемости. Сейчас уже ясно, что надо было думать о качестве, а не о росте», — дает оценку один из белорусских банкиров.

«Остров чистоты» не то что очень закредитован, но у него и очень широкий портфель. Там более 10 кредиторов. А представить, что 10 белорусских банков соберутся за одним столом, чтобы договориться и спасти компанию… нет, такое маловероятно. Пока что каждый пытается достать свое из еще живой компании, понимая, что через полгода там будет банкротство и ты станешь в очередь кредиторов, в которой будешь и не первым, и не вторым. Вот тогда уже они будут договариваться, может быть, а пока это никому не нужно», — добавил другой банкир, знакомый с ситуацией.

Некоторые участники рынка и банкиры сходятся во мнении, что стоит ожидать банкротства «Ромакса» в перспективе шести месяцев. Если не случится чуда.

Напомним, недавно в Беларуси погибла сеть магазинов «Домашний». С большими усилиями и потерями из кризиса пытается выкарабкаться «Виталюр», опираясь на интерес конкурента — «Санты», которая поучаствовала в спасении сети долгами и арендой площадей.

«Кто даст денег «Ромаксу», не совсем ясно, потому что тот, кому бы в теории могло быть интересно — другой ритейл, — сам сталкивается с теми же проблемами, что и Рамук. У кого больше проблем, у кого меньше. Часть компаний действительно держится только на лучшей финансовой модели и старых запасах. И расширяться сегодня рискованно.

В то, что помогут русские, я не верю, там нет дураков лезть на специфический рынок под 713-й указ, если это не схема, как с Wildberries.

Ну и у «Ромакса» сложная структура бизнеса, там много направлений: производство, ритейл, импорт. Все оформлено на разных людей, все как бы по отдельности, как с этим разбираться внешнему игроку, мне лично непонятно», — говорит собеседник «Нашей Нивы».

Группа компаний Рамука — один из наибольший частных работодателей Беларуси, в ней работают 7000 человек, поэтому напряженная финансовая ситуация вызывает у людей тревогу.

«Придется искать другую работу. А где искать?» — переживает одна из продавщиц.

Станет ли после смерти «Ромакса» бытовая химия в Беларуси дешевле?

«Нет. Большая конкуренция это всегда лучше, чем ее отсутствие. В каком-то небольшом городе два магазина, условно, «Мила» и «Остров чистоты». Они еще как-то между собой бодаются, скидки делают, пытаются где-то снизить цену по сравнению с конкурентом. Если этого не станет, люди начнут платить еще больше. Все просто», — резюмировал собеседник «Нашей Нивы».

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