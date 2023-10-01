Белорусский Сайлент Хилл: видео из агрогородка шокировало Сеть 8 1.10.2023, 12:57

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Некоторые подумали, что это Чернобыльская зона.

Сергеевичи — агрогородок в Пуховичском районе Минской области. Находится в 58 километрах от Минска. Видео в тиктоке оттуда собрало более 120 тысяч просмотров и около 800 комментариев. Пользователи назвали это место белорусским Сайлент Хиллом.

На опубликованном в тиктоке видео — белорусский агрогородок, то есть не заброшенная деревня. Именно за агрогородками видит будущее Александр Лукашенко, о чем он недавно говорил. Заброшенные дома, поваленные заборы, забитые окна, серость и безлюдность — таким увидел Сергеевичи автор видео.

Многие из читателей стали обвинять самих жителей в таком состоянии.

«Можно возле дома навести порядок. Место для огорода есть, чтобы свое было. Сами довели, работать не хотят»»

«А если покосить, порядок навести во дворе, где живешь, тюль чистый повесить, и уже вид изменится, клумбы нигде нет. Это зависит от жильцов», — писали такое одни.

Вторые объясняли, что дело в политике властей, которые довели белорусов до такого запущенного состояния.

«Точно. И дом покрасить, и в подъезде ремонт сделать. На дороге ямы заделать. Самим создать предприятия для рабочих мест. Зарплату самим себе платить».

«Какой порядок? В подъезде все окна забиты, люди все бежали, нет работы. О каком порядке говорить, если нечего есть?»

«В каждом районе таких море домов, еще лет 10—15 — и в колхозах работать некому будет».

«Вы думаете дело в фасаде? А может в наличии стабильного и постоянного достойного заработка?»

«В моем городе двухэтажки, в центре города, без водопровода и канализации до сих пор стоят».

«А по экрану нам говорят, что мы в шоколаде…»

«В Витебской области так же».

«Так во всех областях».

«Скоро студенты подъедут по распределению».

«Сразу подумала, это Чернобыльская зона».

«Вот так выглядит стабильность».

«Почему так страшно?»

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