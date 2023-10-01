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В Беларуси горит уникальное болото Ельня

  • 1.10.2023, 13:46
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В Беларуси горит уникальное болото Ельня

Пожар тушат активисты и работники лесничества.

В Витебской области горит болото Ельня. По информации агентства экскурсий YelniaTrip, пожар заметили утром 30 сентября в районе озера Черное и острова Ольшевский. Сегодня, 1 октября, его продолжают тушить активисты и работники лесничества.

«Друзья, вы спрашиваете, тушит ли кто пожар, отвечаем: лесничество на месте, уже второй день работают на месте происшествия. Пожар еще не потушен, но ситуация под контролем», — сообщает агентство в Instagram.

Вчера вечером активисты писали, что дождь немного прибил огонь, но помощь еще нужна. Сегодня с 9 утра волонтеры снова вышли помогать лесничеству бороться с огнем.

Болоту Ельня больше 9 тысяч лет, а по площади оно сравнимо с Минском. Это уникальная экосистема, в которой живет больше сотни видов птиц. В 2002 году Ельня выгорела на 70%.

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