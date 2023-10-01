В центре Варшавы проходит многотысячный марш оппозиции
- 1.10.2023, 15:03
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Организатором шествия стала крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа».
В воскресенье, 1 октября, за две недели до парламентских выборов, в столице Польши Варшаве проходит многолюдная уличная акция, призванная сплотить сторонников оппозиции.
Организатором «Марша миллиона сердец» стала крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа».
Трансляцию с марша ведет onet.pl.
Акция протеста началась в центре Варшавы в 12:00, дойдя по проспекту Яна Павла II до Рондо Радослава, в 16:00 планируется завершение марша.
«Невозможное стало возможным. Когда я вижу эти сердца, когда я вижу эти сотни тысяч улыбающихся лиц, я чувствую, что наступает переломный момент в истории нашего отечества», – заявил председатель «Граждаской платформы» Дональд Туск, начиная акцию протеста.