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В ВМС Украины высмеяли бестолковые методы РФ по защите Крымского моста

  • 1.10.2023, 18:36
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В ВМС Украины высмеяли бестолковые методы РФ по защите Крымского моста

Россияне боятся его краха.

Россияне возвращаются к практике усиленной охраны Крымского моста – они вывели дополнительные корабли пограничной службы. Также россияне прибегают к другим «качественным» методам защиты незаконной застройки.

О странных танцах оккупантов вокруг этого моста в эфире рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Также он рассказал, почему все так ждут немецкие ракеты Taurus.

Уязвимый Крымский мост

Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне пытаются всеми силами обеспечить защиту Керченского моста. В частности, они вывели в Черное море корабли пограничной службы. Кроме этого, россияне прибегают к интересной тактике – в случае малейшей вероятности угрозы оккупанты перекрывают Крымский мост полностью.

- Такой интересный мост, по которому можно ездить половину времени максимума. Периодически, при любой опасности, как они считают, полностью останавливается движение, тщательно всех проверяют, – рассказал Плетенчук.

Спикер добавил, что логистический хаб из него выходит условный – если говорить о гражданских. Россияне якобы именно в их интересах построили его. Однако все это понимают, что это объект военной инфраструктуры – он действует для обеспечения армии в Крыму и на Юге Украины.

Отметим, что оккупанты перекрыли движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту и 1 октября – прямо на День защитников и защитниц Украины. Оказалось, что тревога была ненапрасной – в Джанкой мести сообщили о взрывах.

Дмитрий Плетенчук рассказал, что из имеющихся у него данных немецкие ракеты Taurus могут ближе познакомиться с Крымским мостом, чем британские или французские аналоги. Они имеют другую систему наведения, однако во всем остальном они практически одинаковы. Однако именно эта модернизация играет значительную роль.

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