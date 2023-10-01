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Скрытно и «по обмену»: на кого в Беларуси объявила охоту ГАИ?

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  • 1.10.2023, 19:10
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Скрытно и «по обмену»: на кого в Беларуси объявила охоту ГАИ?

Грозит штраф от 3700 до 7400 рублей.

ГАИ по всей Беларуси устроила на выходных традиционные рейды. Но в некоторых областях это, кажется, больше похоже на охоту на особо крупную рыбу. Что ждать белорусам в разных областях? Об этом пишет telegraf.news.

В Витебской области ГАИ пообещала мероприятия по ловле тех участников дорожного движения, кто допускает крупные и грубые нарушения ПДД.

Сотрудники ГАИ также объявили «отработку» основных автодорог по предупреждению нарушений ПДД, в том числе связанных с выездом на полосу встречного движения и превышением скоростных режимов.

Там напомнили белорусам о запрете на езду в нетрезвом виде, где мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе.

«До 0,8 промилле — 100 базовых величин (3700 рублей) с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет. Свыше 0,8 промилле — 200 базовых величин (7400 рублей) с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет», — напомнили в ГАИ Витебской области.

А за повторное и больше нарушение белорусам грозит уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства вне зависимости от его принадлежности и ограничения свободы на срок до 2 лет.

«Что касается пешеходов, велосипедистов и лиц, управляющих средствами персональной мобильности, то сотрудники ГАИ будут обращать внимание на их физическое состояние, а также на соблюдение требований ПДД и наличие световозвращателей в темное время суток», — пообещали в ГАИ.

Будет усиленный контроль 29 и 30 сентября на границе Минской и Гродненской областей. Причем «мероприятия» там запланировала Госавтоинспекция Минской области. Причем в том числе и с помощью скрытого наблюдения. Как обычно, там пообещали «отрабатывать» аварийно-опасные участки автодорог, населенных пунктов, а также места концентрации ДТП.

Кстати, «обмен экипажами» дорожно-патрульной службы ГАИ пообещали на выходных и в граничащих с Минской областью районах Витебской области. В ГАИ не пояснили зачем пошли на такой шаг, видимо, из-за очевидности ответа.

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