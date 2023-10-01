Какими новыми ракетами Украина сможет освободить Крым? 1 1.10.2023, 19:49

2,034

Эксперты рассказывают о возможностях комплекса «Нептун».

Для ударов по военным объектам в Крыму Вооруженные силы Украины используют ракеты Storm Shadow/SCALP, переданные союзниками. Новейшие российские системы ПВО С-400 «Триумф» на полуострове уничтожает украинский противокорабельный комплекс «Нептун». Редакция «Крым.Реалии» выяснила детали об этом ракетном вооружении для деоккупации Крыма.

23 августа ВСУ уничтожили новейшую российскую систему ПВО С-400 «Триумф» на мысе Тарханкут в Крыму.

По версии ресурса The War Zone, удар был нанесен украинским комплексом «Нептун», точнее, его модернизированной версией, способной прицельно бить по наземным целям.

Ранее считалось, что противокорабельный «Нептун» более эффективен для уничтожения надводных объектов. Особенностью ракеты Р-360 комплекса «Нептун», объяснил военный эксперт Александр Коваленко, является полет на низкой высоте, до трех метров от поверхности, в заключительной стадии.

«С одной стороны, когда это три метра над поверхностью воды. Это вода, она плоская. Когда мы говорим о суше, это рельеф, он меняется. Следовательно, нужно иметь возможность обходить этот рельеф. Но мы видим, что мыс Тарханкут имеет изменение рельефа от 6-и до 60-ти метров над поверхностью моря, но это не помешало какой-то ракете, которую, говорят, что это может быть модифицирован именно «Нептун» Р-360 уничтожить С- 400 комплекс. Это все говорит о том, что если это действительно был модернизирован «Нептун», то есть Р-360, то эта ракета имела возможность обходить рельеф и незаметно долететь до С-400 и уничтожить его», – говорит Александр Коваленко.

Другой пример успешной атаки С-400 «Триумф» в Крыму, в районе Евпатории, 14 сентября. Источники в СБУ подтвердили, что комплекс был уничтожен двумя ракетами «Нептун».

«Ракета была в значительной степени модернизирована. Во-первых, повышена дальность. Этот же источник из Минобороны сказал, что дальность повышена до 400 километров, у «Нептуна» она 300. И значительно увеличена боевая часть. То есть она не 150, как у Нептуна, а 350 килограммов. Это значительная дальность. Поражение такой ракеты, если еще добавить сотню, полторы сотни километров, это уже можно ломать Крымский мост. В целом ракета такая же крылатая, дозвуковая, крейсерская скорость маршрутная 900 километров в час», – объясняет авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

Большой плюс, объясняет эксперт, обновленному «Нептуну» классу «земля-земля» не нужна новая пусковая установка. Шасси Tatra полностью подходит.

«Если это ракета поверхность-поверхность, ей уже пожалуй, это уже мои предположения, не нужен радиолокатор, который бы управлял ее полетом. Она бы на первом этапе пользовалась наводкой по GPS, а далее включалась бы пассивная система наведения. То есть запускать ее придется не над морем, а над сушей. Так, чтобы ракеты Storm Shadow, SCALP и Taurus ориентировались по изображению местности под собой», – предполагает Валерий Романенко.

«Я не исключаю, что после того, как мы получили доступ к западным технологиям, мы смогли значительно улучшить и характеристики нашей ракеты Р-360», – считает Александр Коваленко.

13 сентября Storm Shadow и SCALP повредили десантный корабль «Минск» и дизель-электрическую подлодку «Ростов-на-Дону» ЧФ РФ, которые в момент удара находились в ремонтных доках Севморзавода. Британская разведка назвала разрушение плавсредств «катастрофическими».

«Storm Shadow и SCALP очень эффективное оружие, которое позволяет Украине точно поражать цели на большом расстоянии. Оба они являются очень эффективным дальнобойным и высокоточным ударным оружием с радиусом действия не менее 200 миль (320 км), поэтому они могут достигать Крыма и других оккупированных территорий Украины», – рассказывает директор Центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института Брайан Кларк.

Ракеты Storm Shadow и SCALP почти идентичны, а различаются только боеголовками, объясняет Валерий Романенко. У французского SCALP она кассетная с объединенным кумулятивно-обломочным зарядом. Британский Storm Shadow рассчитан на несколько иные цели.

«Британия считала, что этими ракетами нужно поражать сильно защищенные подземные объекты, и они должны пробиваться. Они имеют тандемную боеголовку. Первая часть, так называемый прекурсор, пробивает дыру, в которую влетает в середину бункера уже главный снаряд», – объясняет авиаэксперт Валерий Романенко.

«Оба вида оружия имеют достаточно мощные боеголовки, поэтому они могут уничтожать относительно трудные цели. К примеру, хорошо укреплены системы обороны, склады боеприпасов, центры управления. Таким образом, они важны, потому что могут снизить способность россиян поддерживать и командовать своими операциями», – говорит Брайан Кларк.

Главный недостаток модификаций Storm Shadow и SCALP, переданных Украиной, считают авиаэксперты, их дальность.

До главной мишени в Крыму это вооружение пока не дотягивается.

«Они предоставили нам ракеты с дальностью до 300 километров. Там где-то 260 в зависимости от того, насколько им придется выполнять маневры по маршруту. В общей сложности до 300 километров. И даже если мы начнем стрелять с ближайшей точки чуть ли не у линии фронта, там Орехов (Запорожская область – ред.), кажется, это такая точка, чтобы достать Крымский мост, то мы до него не достанем этими ракетами», – рассказывает Валерий Романенко.

ВСУ уже эффективно используют американские ракеты AMRAAM, рассказывают эксперты. Речь идет о ракетах средней дальности, которые запускают с самолетов, включая Миг-29, и норвежских ЗРК NASAMS.

«То, что был сбит Су-35 с Миг-29, то я думаю, что он был сбит именно ракетой AMRAAM, выпущенной из Миг-29. Остальные советские ракеты, которые у нас есть, они бы не добили бы. А у Су-35 достаточно современный радар и ракета, которая позволяет ему, там же сейчас система такая, кто первый увидел того и тапки. Кто первый выстрелил, тот и одержал победу. Это же не воздушное сражение времен Второй мировой войны, когда они там фигуры высшего пилотажа крутили. Такого нет. Там в 100 километрах смог засечь противника, нажал кнопочку: «До свидания», – говорит авиаэксперт, бывший инженер по испытаниям «Конструкторское бюро Антонов» Константин Криволап.

По словам Брайана Кларка, максимальная оперативная дальность AMRAAM 180 километров. При продвижении в Крым ракеты AMRAAM нужны, чтобы подавить российские бомбардировщики и прикрыть самолеты ВСУ.

«Мы используем радар NASAMS, чтобы найти цель, находящуюся на большом расстоянии, а затем используем AIM-120 AMRAAM из самолета, чтобы поразить эту цель. Таким образом, вы можете попасть с большего расстояния, чем при запуске из NASAMS. Лучше использовать F-16, которые Украина в конце концов получит, и МиГ-29. Это позволит стрелять по российским бомбардировщикам, пока они находятся в оккупированном воздушном пространстве», – объясняет Брайан Кларк.

А еще AMRAAM – это спасение от КАБов, которыми российские войска бьют по ВСУ и гражданским на юге Украины.

«Они могли бы значительно отогнать российскую авиацию от линии боестолкновения. В их характеристиках дальность зависит от модификации, более 100 километров уничтожения объектов. Это бы фактически позволило бы уничтожать российскую авиацию на подлете к локации, откуда они сбрасывают, например, свои управляемые бомбы, которые имеют возможность полета до 30-ти километров», – считает военный эксперт Александр Коваленко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».