Лидер Палестины Махмуд Аббас на фоне войны приедет в Москву 10.10.2023, 0:04

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Махмуд Аббас

Палестинская администрации поддерживает с Кремлем ежедневные контакты.

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию находится на стадии подготовки, он посетит Москву, заявил РБК посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль.

По его словам, палестинская администрации поддерживает с Москвой ежедневные контакты и сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса. «Мы ожидаем официального заявления от Кремля, от российской стороны о том, когда состоится визит. Достигнута договоренность о том, что господин Аббас приедет сюда, в Москву», — сказал Нофаль.

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