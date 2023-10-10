Белый дом: Иран – соучастник нападения ХАМАС на Израиль 4 10.10.2023, 7:56

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США раскрыли роль Тегерана в подготовке атаки.

В Соединенных Штатах сказали, что Иран является соучастником атак боевиков ХАМАС на Израиль. В то же время у Вашингтона сейчас нет точных разведывательных данных или доказательств того, что Тегеран имеет прямое отношения к действиям террористов.

Об этом сказал представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в понедельник, 9 октября, передает издание Reuters. Он подчеркнул, что Иран длительное время поддерживает ХАМАС и предоставляет им и другим террористическим группировкам в регионе ресурсы.

Кроме того, Тегеран обучает боевиков. Однако Вашингтон не располагает доказательствами того, что Иран вместе с ХАМАС планировали вторжение в Израиль.

«В этом отношении, очевидно, Иран является соучастником, но с точки зрения конкретных доказательств в отношении такого рода атак, то их у нас нет», – заявил Кирби.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на членов ХАМАС и ливанской террористической организации «Хезболла» заявили, что боевикам помогали планировать вторжение в Израиль спецслужбы Ирана.

Как утверждается, офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) работали с ХАМАС, чтобы создать воздушный, наземный и морской план вторжения. Они провели несколько встреч в Бейруте. В них также принимали участие боевики «Хезболлы».

9 октября на странице иранского правительства в соцсети Х появилось сообщение президента Ирана Эбрагима Раиси с поздравлением террористов ХАМАС с «победой» в войне против Израиля. Позже сообщение было удалено.

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