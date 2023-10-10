Названы смартфоны с самой быстрой зарядкой в 2023 году 2 10.10.2023, 8:55

Для тех, кто вечно спешит.

В сети появился интересный топ смартфонов, в котором собраны популярные девайсы с самыми мощными блоками питания. Проще говоря, они заряжаются быстрее остальных моделей. За основу бралось время, которое требуется для зарядки от 0% до 100%, пишет unian.net.

Победителем «гонки» стал GT Neo 5 от Realme, который поддерживает зарядку мощностью 240 Вт. Это самая быстрая зарядка в коммерческом смартфоне на сегодняшний день. Всего за 80 секунд набираются первые 20%, а полный заряд занимает 10:59 минут.

На второй строчке рейтинга расположился Redmi Note 12 Pro, который способен заряжаться через проводное соединение на мощности до 210 Вт за 11 минут и 13 секунд от 0 до 100%. Замыкает тройку флагман iQOO 10 Pro с адаптером мощностью 200 Вт – на полное восполнение заряда необходимо 12 минут и 16 секунд.

Также в топ смартфонов с самой быстрой зарядкой в 2023 году попали: iQOO 11S, Red Magic 8 Pro+, Realme GT Neo 3, OnePlus Ace, Realme GT 5, OnePlus Ace 2 Pro, OnePlus Ace Pro. Все они заряжаются полностью меньше, чем за 20 минут.

Как видно, iPhone 15, 15 Pro и 15 Pro Max заняли самые последние места в этом рейтинге – чтобы они полностью зарядились нужно примерно два часа. Несмотря на отказ от Lightning и переход на разъем USB Type-C, у смартфонов Apple не наблюдается заметных улучшений в скорости зарядки.

Тесты подтвердили, что базовый iPhone 15 имеет максимальную стабильную мощность 20,3 Вт и среднюю 8,9 Вт. iPhone 15 Pro Max выдает максимальную стабильную мощность 24,9 Вт и среднюю 11,6 Вт. К слову, даже самые бюджетные смартфоны Xiaomi поддерживают быструю зарядку мощностью 30 Вт.

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