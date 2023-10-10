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Финляндия упрощает конфискацию недвижимости у россиян

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  • 10.10.2023, 9:55
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Финляндия упрощает конфискацию недвижимости у россиян

Граждане РФ не платят по счетам.

Правительство Финляндии собирается упростить изъятие недвижимости или долей в недвижимом имуществе у россиян, заявила Yle министр юстиции страны Лина Мери.

Такое решение связано с тем, что собственники из России «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами». В частности, россиянам сложно платить за жилье в Финляндии из-за закрытия счетов в местных банках и отсутствия банковских связей между странами.

По этой причине налоги не выплачиваются, а жилищные ассоциации сталкиваются с неоплаченными коммунальными платежами. В результате местные власти и компании пытаются взыскать долги, обращая взыскание на недвижимость.

Но даже в этом случае местное законодательство требует, чтобы владелец был проинформирован о действиях в отношении его собственности лично или письмом. Однако между Россией и Финляндией в настоящее время прервано почтовое сообщение.

Действующий закон о жилищных акционерных обществах уже допускает публикацию предупреждения о конфискации в газете, если владелец недвижимости или доли неизвестен. Информация также передается соответствующему кондоминиуму и потенциальным арендаторам.

Министр юстиции Финляндии предлагает внести в законодательство возможность уведомлять о взыскании россиян еще и в электронном виде. «Те, кто покупает недвижимость за границей, должны понимать, что им необходимо указать адрес, по которому можно отправлять уведомления», — отметила Лина Мери.

Также она обратила внимание на опыт Испании, которая требует от иностранных покупателей недвижимости, чтобы они имели счета в испанских банках или местное контактное лицо. «Было бы хорошо подумать о таких альтернативах и в Финляндии», — сказала Мери.

По ее словам, все необходимые поправки в законодательство предполагается внести до середины следующего года, но если этого потребует ситуация, корректировка законов может быть ускорена.

Летом этого года Финляндия ужесточила въезд для россиян, в том числе для владельцев недвижимости. Теперь собственники обязаны обосновывать необходимость личного присутствия в стране при ремонте и обслуживании недвижимости.

После этого российские собственники обратились к президенту Финляндии Саули Ниинистё с просьбой облегчить им въезд. Петицию подписали порядка 750 человек. Однако в финском МИДе заявили, что власти не обсуждают упрощение въезда для владельцев недвижимости из России. Все обращения будут рассматриваться индивидуально, подчеркнули в ведомстве.

В сентябре Финляндия запретила въезд на свою территорию на автомобилях, зарегистрированных на территории России, включая автомобили, следующие из Норвегии. По данным местной таможни, с 16 сентября, когда в стране начал действовать запрет, на границе развернули 140 машин с российскими номерами.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен признавала, что санкции ЕС бьют по обычным россиянам, но, по ее словам, российским гражданам приходится платить «за ведений такой несправедливой и незаконной войны» в Украине.

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