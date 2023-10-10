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«Нам столько говорили о «финляндизации», что мы обязательно должны стать членами ЕС и НАТО»

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  • 10.10.2023, 10:18
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«Нам столько говорили о «финляндизации», что мы обязательно должны стать членами ЕС и НАТО»
Дмитрий Бондаренко

Это геополитическая неизбежность.

В субботу 7 октября в Варшаве координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко прочитал лекцию на тему «Геополитика Беларуси в современных условиях». Оппозиционный политик выступил в рамках заседания открытого заграничного Сейма Движения солидарности «Разам».

В своей лекции Дмитрий Бондаренко рассказал о концепции «Хартленда», озвученной британским геополитиком Хэлфордом Джоном Маккиндером.

Координатор «Европейской Беларуси» считает, что в ближайшем будущем наша страна может столкнуться с проблемой наплыва мигрантов из стран Центральной Азии, где в последние десятилетия произошел демографический бум. Дестабилизация этого региона может привести к тому, что начнется «новое великое переселение народов». Лукашенко сегодня не является гарантом национальной безопасности Беларуси и не может противостоять этим процессам.

Также оппозиционный политик порассуждал о том, повторит ли Россия судьбу СССР и рассказал, как белорусские протесты стали фактором в геополитике.

«Беларусь, возможно, сохранила свою независимость и идентичность благодаря журналистам и медиа. В сфере медиа, особенно с появлением интернета, белорусы читали независимые издания. В последнее время стали смотреть видео в YouTube. Там, по моему мнению, у нас есть преимущество перед режимными и российскими СМИ», — считает Дмитрий Бондаренко.

Эксперт выразил мнение, что евроатлантический путь неизбежен для Беларуси. Дмитрий Бондаренко считает, что концепция Балто-Черноморского союза не является для нашей страны приоритетной: Украина стремится в ЕС и НАТО, Польша, Литва и другие страны уже вошли в эти союзы. Также возникает вопрос, кто будет финансировать это образование.

Внеблоковый статус также не имеет смысла в наше время. Финляндия, которая долгое время была символом нейтралитета, вошла и в ЕС, и в Североатлантический альянс.

Политик выразил мнение, что после того, как Беларусь войдет в ЕС и НАТО, можно будет участвовать в региональных объединениях внутри этих союзов, в том числе — Балто-Черноморском союзе.

Затем по видеосвязи выступил координатор Движения солидарности «Разам» по Израилю Борис Давид Балте. Он рассказал о ситуации в стране, подвергшейся атаке палестинских террористов.

По видеосвязи выступили известный литовский эксперт Стасис Каушинис, сопредседатель Движения солидарности «Разам» из Украины Алесь Макаев.

Из зала выступали: лидер Движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик, сопредседатель Движения солидарности «Разам» Алена Толстая, ксендз Вячеслав Борок, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, политзаключенный Олег Кулеша.

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