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В Беларуси ликвидируют «детище» экс-премьера Сергея Румаса

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  • 10.10.2023, 11:44
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В Беларуси ликвидируют «детище» экс-премьера Сергея Румаса

Из-за чего?

На прошлой неделе состоялось первое собрание кредиторов компании «БР-Форест» — пока еще части холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности Borwood.

Об этом пишет издание «Белорусы и рынок».

В сентябре Экономический суд Минской области, подтвердив «устойчивую неплатежеспособность» «БР-Форест», постановил ликвидировать некогда один из ярких проектов экс-премьера Беларуси и экс-главы Банка развития Сергея Румаса.

Нельзя сказать, что холдинг Borwood и «БР-Форест» были любимыми детищами известного банкира.

В Borwood по указу Лукашенко в 2016 году вошли 9 проваливших программу модернизации деревообрабатывающих производства стран. Со всеми их долгами Borwood был передан Банку развития Беларуси и его управляющей компании «БР-Консалт» — на реанимацию. Чтобы упростить жизнь банкирам и ускорить этот процесс, в холдинг также был передан экспортный трейдер «Белорусская лесная компания» и, по инициативе руководства Банка развития, создана единая лесозаготовительная организация «БР-Форест».

Сергею Румасу и собранной им команде (бывший зам Румаса по «Белагропромбанку» Геннадий Сысоев, например, лично возглавил самый проблемный «Борисовдрев») уже к 2018 году удалось преломить ситуацию в отрасли и заставить работать большинство организаций с прибылью. Но в этом же году Сергей Румас был утвержден премьер-министром, оставив продолжать реанимировать деревообработку преемникам в Банке развития.

Пока он был премьером, холдинг Borwood продолжал развиваться и даже расширяться. В 2018 году в его рамках было создано предприятие «БР-Вуд», которое начало строительство в Бобруйске одного из крупнейших в республике производств по выпуску пиломатериалов и топливных гранул.

У сменившего Румаса Романа Головеченко, однако, были свои виды на то, как должна быть устроена и управляться отрасль. В 2021 году по новому указу Лукашенко все 9 деревообрабатывающих фабрик были переданы под начало «Ивацевичдрева» и объединены в новый главный холдинг в отрасли — Byspan. «Белорусская лесная компания» вновь стала самостоятельной организацией. А в структуре Borwood таким образом остались только управляющая компания «Агентство внешнеэкономической деятельности» (бывшая «БР-Консалт»), «БР-Вуд» и «БР-Форест».

«БР-Форест», оснащенная современной лесозаготовительной техникой (половину ее парка составляли харвестеры и форвардеры недавно покинувшей белорусский рынок финской Ponsse) и заготавливавшая в четырех филиалах в стране до 400 тыс. куб. метров древесины, оказалась без гарантированного заказчика. В итоге компания в начале этого года сама подала заявление о своей экономической несостоятельности и по решению суда, после уже прошедшего краткого защитного периода, должна быть ликвидирована в марте следующего года.

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