The Washington Post: США ожидают наземного вторжения Израиля в Газу в ближайшие 48 часов 2 10.10.2023, 12:24

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Вашингтон готовится к длительной войне.

Американские официальные лица ожидают наземного вторжения Израиля в Газу в ближайшие 48 часов. Об этом первой вечером 9 октября сообщила газета The Washington Post.

Тем же вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил президенту США Джо Байдену, что у Израиля нет другого выбора, кроме как вторгнуться в Газу.

Одновременно на брифинге с членами конгресса американские официальные лица проинформировали законодателей, что США следует готовиться к длительной войне. Они подчеркнули необходимость политической и материальной поддержки Израиля.

Что попросит Израиль и что дадут США?

Запросы Израиля, вероятно, будут включать усиленный обмен разведывательной информацией, экстренное пополнение запасов ракет для «Железного купола», боеприпасы, ракеты с точным наведением и бомбы малого диаметра, пишут (https://detaly.co.il/usa-war-israel/«Детали»).

Глава комитета сената США по международным отношениям Бен Кардин пообещал продвигать законы, направленные на оказание Израилю помощи – как военной, так и дипломатической.

«Я намерен при первой же возможности продвинуть законопроект, который будет направлен на предоставление Израилю всего необходимого для самообороны. Это включает пополнение запаса ракет для «Железного купола», – сказал Кардин. – Я также призываю рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании обороны Израиля в период, когда он преодолевает последствия террористической атаки».

США потребовали от всех 15 членов Совета Безопасности ООН решительно осудить атаки ХАМАСа, хотя СБ еще не принял никаких официальных мер. Приоритетными для США остаются вопросы, связанные с судьбой заложников в Газе.

Дипломатическая помощь

Ожидается, что комитет по международным отношениям сената США ускорит слушания по утверждению кандидатуры Джека Лью, выдвинутого Байденом на пост посла США в Израиле. Это свидетельствует о том, что как демократы, так и республиканцы готовы оказать Израилю еще и дипломатическую помощь.

При этом республиканцы, скорее всего, предъявят Лью претензии по поводу стратегии администрации Байдена в отношении Израиля и его причастности к иранской ядерной сделке 2015 года. По мнению республиканцев, иранская политика администрации Байдена позволила Тегерану создать базу для нынешней атаки ХАМАСа.

Хотя Лью может рассчитывать на широкую поддержку как в комитете, так и в сенате, для его ускоренного назначения нужно единогласное согласие обеих партий. Возможно ли это, администрации Байдена еще предстоит выяснить.

Назначение посла не абстрактный вопрос, как может показаться. Оно напрямую влияет на ситуацию на Ближнем Востоке, поскольку в настоящее время американских послов нет в Египте, а также в Ливане, Омане и Кувейте.

Кроме того, из-за промедления с утверждением кандидатов на дипломатические должности, выдвинутых Байденом, Госдепартамент США на данном этапе остался без ответственного за развертывание чрезвычайной помощи по линии Агентства США по международному развитию (USAID), а также без координатора Госдепартамента по борьбе с терроризмом.

В то же время ведущие республиканцы и демократы в комитете по иностранным делам палаты представителей готовят двухпартийную резолюцию, подтверждающую поддержку США Израиля и осуждающую атаки ХАМАСа, а также призывающую к полному соблюдению санкций против Ирана.

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