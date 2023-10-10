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На выезде из Беларуси в Литву скопились огромные очереди

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  • 10.10.2023, 13:58
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На выезде из Беларуси в Литву скопились огромные очереди

Самая напряженная ситуация — в «Каменном логе».

Более 1200 грузовых автомобилей простаивают в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета на 12.00 10 октября.

Самая напряженная ситуация в «Каменном логе». Здесь выезда из Беларуси ожидают более 600 фур. Далее следуют «Бенякони» (340 большегрузов), «Котловка» (180) и «Привалка» (90).

В Государственной таможенной службе отметили, что за прошедшие сутки литовская сторона в пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный с белорусским — «Каменный Лог») оформила около 15% грузовиков от возможного количества.

«Ситуация не многим отличается и в других литовских пунктах пропуска — в сопредельном с «Привалкой» за сутки литовцы приняли 50% от нормы, с «Беняконями» — до 40%, с «Котловкой» — до 30%», — предупредили в ГТК.

На латвийском направлении в «Григоровщине» простаивает 80 фур. В «Козловичах» выезда в Польшу ожидает 60 большегрузов.

Для легковых автомобилей очередь есть только в пункте пропуска «Привалка» (10 авто). Во всех остальных, судя по данным ГПК, пусто.

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