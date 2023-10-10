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В минском кафе нашли «черную дыру», в которой пропадают люди

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  • 10.10.2023, 14:54
  • 3,938
В минском кафе нашли «черную дыру», в которой пропадают люди

В чем подвох?

Минчанка опубликовала в TikTok снятый в одном из столичных заведений ролик с оптической иллюзией. За несколько дней он набрал уже более 400 тысяч просмотров. Одни пользователи никак не могут понять, что происходит, другие — шутят, третьи — постят в комментариях спойлеры.

Видел было снято в кафе «Баклажан» на улице Комсомольской. В кадр попало окно, которое выходит на улицу. В ролике видно, как люди появляются в окне и через несколько секунд пропадают. Прохожие «исчезают» как только достигают некой точки, скрытой за оконной рамой.

«Идут слева выходят справа. Что происходит», — недоумевает один из пользователей.

«Сколько бы не смотрела не могу понять», — отвечает другая.

«Поняла, когда девушка в красной куртке прошла», — постит спойлер третья пользовательница TikTok.

@1vikakrasa

♬ оригинальный звук - Виктория Васильева

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