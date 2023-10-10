Соловьев набросился Израиль за удары по террористам ХАМАСа 10.10.2023, 15:31

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Пропагандист заявил, что «Россия не так ведет войну».

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев подверг критике армию Израиля за бомбардировку Сектора Газа, назвав их чрезвычайно жестокими.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Соловьев сравнил методы ведения войны армии Израиля и армии РФ и пришел к выводу, что «мы так не ведем войну».

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В то же время, в сети опубликована карта, которая дает понять, что Сектор Газа - это территория, которая немного больше, чем треть украинского Харькова, некоторые районы которого практически полностью разрушены российской артиллерией.

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