закрыть
10 октября 2023, вторник, 17:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЦАХАЛ: В Газе ликвидированы два главаря ХАМАСа

  • 10.10.2023, 16:08
  • 6,152
ЦАХАЛ: В Газе ликвидированы два главаря ХАМАСа

«Министр» экономики и «правая рука» террориста номер один.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 10 октября в Газе в результате воздушного удара был ликвидирован «министр экономики» в правительстве ХАМАСа Джауад Абу Шамала.

Именно он управлял финансами ХАМАСа и выделял средства на финансирование террористической деятельности, пишет newsru.co.il.

Кроме того, ночью самолет ЦАХАЛа нанес удар по Захарии Абу Маамару, высокопоставленному члену политического бюро террористической организации ХАМАС и руководителю ее управления по внутренним связям. Он был старшим руководителем ХАМАС и координатором террористических группировок в секторе Газа.

Абу Маамар входил в состав старшего форума ХАМАС, участвовал в принятии решений организации и планировании многочисленных террористических акций против Государства Израиль. Он был известен как доверенное лицо главаря ХАМАС Яхьи Синвара.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, ЦАХАЛ ликвидировал бригадного генерала боевиков ХАМАС Раафата Абу Хилаля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин