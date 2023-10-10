ЦАХАЛ: В Газе ликвидированы два главаря ХАМАСа 10.10.2023, 16:08

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«Министр» экономики и «правая рука» террориста номер один.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ночь на 10 октября в Газе в результате воздушного удара был ликвидирован «министр экономики» в правительстве ХАМАСа Джауад Абу Шамала.

Именно он управлял финансами ХАМАСа и выделял средства на финансирование террористической деятельности, пишет newsru.co.il.

Кроме того, ночью самолет ЦАХАЛа нанес удар по Захарии Абу Маамару, высокопоставленному члену политического бюро террористической организации ХАМАС и руководителю ее управления по внутренним связям. Он был старшим руководителем ХАМАС и координатором террористических группировок в секторе Газа.

Абу Маамар входил в состав старшего форума ХАМАС, участвовал в принятии решений организации и планировании многочисленных террористических акций против Государства Израиль. Он был известен как доверенное лицо главаря ХАМАС Яхьи Синвара.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, ЦАХАЛ ликвидировал бригадного генерала боевиков ХАМАС Раафата Абу Хилаля.

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