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Путин впервые прокомментировал войну Израиля против палестинских террористов

  • 10.10.2023, 16:36
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Путин впервые прокомментировал войну Израиля против палестинских террористов

И назвал «виновных».

Путин обвинил власти США в провале их политики на Ближнем Востоке. В ходе переговоров с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани он назвал обострение ситуации в Израиле иллюстрацией такой политики, передает ТАСС.

Глава Кремля подчеркнул, что встреча с премьер-министром Ирака проходит на фоне мировых кризисов, включая украинский конфликт и войну на Ближнем Востоке. Путин призвал к минимизации ущерба гражданскому населению, обращаясь ко всем сторонам конфликта.

«Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон», — заявил Путин. По его словам, американские власти давили на обе стороны конфликта и «продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано».

Также российский президент назвал неотложной необходимостью разрешение вопроса о создании суверенного палестинского государства. Он предложил обсудить эту и другие темы в ходе дальнейших переговоров. «После встречи в широком формате еще запланирован разговор в ходе ланча тет-а-тет, будет возможность все обсудить в деталях», — сказал Путин.

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