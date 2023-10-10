Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека 7 10.10.2023, 19:23

4,926

РФ соревновалась с Албанией и Болгарией за два места в Совете ООН.

России не удалось избраться в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ) на 2024–2026 годы. Об этом сообщает Charter97.org по итогам выборов в Генеральной Ассамблее ООН.

Страны, претендующие на представительство в СПЧ из группы восточноевропейских государств боролись за два доступных места. Албания получила поддержку 123 стран, Болгария — 160, а Россия — 83.

Россия была избрана в Совет в 2020 году, но в апреле 2022 года, после начала войны в Украине, ее членство было приостановлено решением Генеральной Ассамблеи ООН. Позже Россия выразила намерение вернуться в СПЧ. В постпредстве РФ при ООН подчеркнули, что собираются предотвратить дальнейшее превращение Совета в «орган, выполняющий задачи одной группы стран по наказанию правительств за их независимую политику».

В октябре СПЧ ООН заявил о планах фиксировать нарушения прав человека в России. В тексте принятой резолюции говорится, что пойти на этот шаг СПЧ подтолкнули «атмосфера страха, репрессии и насилие в стране, а также невозможность работы правозащитных организаций».

Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН. Постоянные члены имеют право голоса при принятии резолюций и спецсессий, проводимых Советом. СПЧ проводит не менее трех регулярных сессий в год.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».