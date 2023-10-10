В Китае зафиксировали загадочный радиовсплеск из космоса

В Китае зафиксировали загадочный радиовсплеск из космоса2
- 10.10.2023, 19:52
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Привет от инопланетян?
Китайские ученые с помощью самого большого радиотелескопа в мире обнаружили новый быстрый радиовсплеск (FRB) из глубин Вселенной.
FRB — это короткие радиосигналы, длительностью всего несколько тысячных секунды, происходящие из космоса и до сих пор оставшиеся загадкой для астрономов.
Сферический радиотелескоп с апертурой в 500 метров, известный как FAST и расположенный в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, зафиксировал слабый радиосигнал, получивший название FRB 20200317A.
Это открытие было сделано местной исследовательской группой, принадлежащей Педагогическому университету Гуйчжоу, и было анонсировано международному астрономическому сообществу через Telegram Astronomer’s Telegram, пишет «Новое время» со ссылкой на Xinhua.
Издание отмечает, что ранее аналогичные исследования в основном проводились Национальными астрономическими обсерваториями.
FAS, с зоной приема, эквивалентной 30 футбольным полям, начал работу 11 января 2020 года и с тех пор занимается обнаружением FRB.
В 2020 году он зарегистрировал свои первые четыре неповторяющихся FRB.
Ученые считают, что новые открытия FRB могут приоткрыть завесу тайны над широким спектром астрофизических явлений, исследуя происхождение и природу этих загадочных радиосигналов.