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Израиль идет в полное наступление на Газу

  • 10.10.2023, 20:58
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Израиль идет в полное наступление на Газу

Об этом заявил министр обороны Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил войскам на границе с Сектором Газа, что государство переходит к «полному наступлению» на Газу. Спорадические стычки с террористами ХАМАС на юге Израиля продолжаются уже четвертый день, пишет местное издание The Times of Israel.

«Я снял все ограничения, мы [восстановили] контроль над территорией, и мы переходим к полному наступлению. У вас будет возможность изменить реальность здесь. ХАМАС хотел изменений в Газе, она изменится на 180 градусов от того, что он [ХАМАС] думал», – сказал чиновник.

По его словам, ХАМАС пожалеет об этом моменте, а Сектор Газа никогда не вернется к тому, чем он был.

«Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, переживших Холокост — мы уничтожим его всеми силами и без компромиссов», — добавил Галлант.

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля и начали убивать и похищать как военных, так и мирных жителей.

Террористы также публиковали ужасные видео своих издевательств над гражданскими в сети.

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