Абхазия попросилась в «союзное государство» РФ и Беларуси 8 10.10.2023, 21:22

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Сухум работает над признанием режимом Лукашенко независимости непризнанного государства.

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил о намерении республики, признанной всего пятью членами ООН, присоединиться к «cоюзному государству» России и Беларуси. В эфире программы «Большая игра» на Первом канале он рассказал, что власти Абхазии сейчас активно изучают опыт взаимодействия Москвы и Минска.

«Мы за соблюдение принципа суверенного равенства государств, когда в межгосударственных объединениях уважают страны, уважают их самобытность, их культурный код. Поэтому мы хотим быть вместе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь», — отметил глава МИД Абхазии.

Беларусь не входит в число стран, признавших Абхазию как отдельное государство. Однако, заверил Ардзинба, сейчас создается фундамент для этого. По его словам, республика работает над формулированием принципов совместной работы с Беларусью: сейчас запущены торгово-экономические и культурно-гуманитарные проекты, включая поставки абхазских товаров в Беларусь.

Ардзинба также сообщил о текущих обсуждениях по строительству белорусскими представителями крупного санаторно-курортного комплекса в Очамчирском районе Абхазии. Ожидается, что в ближайшее время состоится визит правительственной делегации Абхазии в Беларусь для обсуждения вопросов сотрудничества в различных отраслях.

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