Польша решила забрать у российского «Газпрома» долю газопровода «Ямал-Европа» 10.10.2023, 22:14

Еще прошлой весной прокачка газа по этому трубопроводу упала до нуля.

Польша сегодня, 10 октября, решила забрать у российского «Газпрома» долю газопровода «Ямал-Европа».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу польского нефтяного концерна Orlen Даниеля Обайтека.

Отмечается, что АО «ЕвРоПол ГАЗ» после того, как решение станет окончательным, станет владельцем акций, ранее принадлежавших ПАО «Газпром».

Сейчас решение остается за Министерством развития и технологий Польши. По словам Обайтека, группа Orlen возьмет под контроль часть газопровода «Ямал-Европа».

«В течение десятилетий Польша зависела от поставок природного газа из России - 10 лет назад на ее долю приходилось примерно 80% импорта этого сырья», - сказал он.

Он также добавил, что с 2022 года они полностью независимы от газа из России. А сегодняшнее решение является шагом к восстановлению полного контроля польских предприятий над стратегической газовой инфраструктурой страны.

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