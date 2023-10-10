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Байден – врагам Израиля: Не делайте этого

  • 10.10.2023, 22:39
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Байден – врагам Израиля: Не делайте этого

Президент США выступил с речью.

Президент США Джо Байден во вторник выступил с речью по поводу беспрецедентных нападений боевиков ХАМАС на Израиль, произошедших в минувшие выходные, передает «Голос Америки».

«В этой жизни бывают моменты… когда на мир обрушивается абсолютное (зло), зло в чистом виде. Народ Израиля пережил один из таких моментов в эти выходные, – заявил президент. – Это терроризм, но, к сожалению, для Израиля это не новое явление».

«Мы поддерживаем Израиль», – подчеркнул Байден, добавив, что «терроризму нет оправдания».

«Израиль имеет право и обязан ответить на эти злобные нападения», – сказал он, пообещав предоставить со стороны США всю необходимую помощь и поддержку.

По словам президента, среди погибших в Израиле было, по меньшей мере, 14 американцев и американские граждане находятся в числе тех, кого удерживает ХАМАС.

Он вновь предупредил враждебно настроенные силы в мире не пытаться воспользоваться ситуацией.

«Всем, кто хочет воспользоваться этим, я хочу сказать: не делайте этого, – призвал он. – Наши сердца разбиты, но наша решимость непоколебима».

По данным Армии обороны Израиля, в результате атак ХАМАС погибло не менее 900 израильтян; около 2700 получили ранения; более 100 человек находятся в плену у ХАМАС.

Напомним, что ХАМАС давно внесен США в список террористических организаций.

По данным министерства здравоохранения Палестинской автономии, число погибших в Секторе Газа, находящемся под управлением ХАМАС, составляет не менее 765 человек, но ожидается, что оно будет расти, поскольку Израиль продолжает наносить авиаудары по Сектору Газа.

Президент Байден, а также лидеры Великобритании, Германии, Италии и Франции выступили с совместным заявлением, осуждающим ХАМАС и совершаемые его боевиками «ужасающие террористические акты».

Ранее сообщалось, что перед выступлением Байден встретится с членами своей команды по национальной безопасности, чтобы получить обновленную информацию о ситуации в Израиле и «дать указания относительно дальнейших шагов».

Байден и вице-президент Камалы Харрис во вторник в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудили поддержку Израиля со стороны США. В сообщении Белого дома в преддверии разговора отмечалось, что стороны обсудят «скоординированные с партнерами и союзниками усилия по защите Израиля и невинных людей от терроризма и по удержанию других враждебных субъектов от использования этого нападения на Израиль».

«Мы связались с премьер-министром Нетаньяху, чтобы обсудить координацию действий по поддержке Израиля, сдерживанию враждебных сил и защите невинных людей», – заявил Байден в соцсетях после встречи со своей командой по национальной безопасности «для определения дальнейших шагов».

В воскресенье министр обороны Ллойд Остин заявил, что США предоставят израильским военным дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы. Он также приказал перебросить авианосную ударную группу в Восточное Средиземноморье для усиления региональных мер сдерживания.

В понедельник министр армии США Кристин Вормут обратилась в Конгресс с запросом о выделении дополнительного финансирования для того, чтобы планы Пентагона по производству и приобретению боеприпасов могли потенциально удовлетворить потребности Израиля и Украины одновременно.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил журналистам в понедельник, что первый транш помощи в области безопасности уже направляется в Израиль.

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