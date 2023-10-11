Израиль разгромил «гнездо террора» в секторе Газа и готовит наземную операцию 11.10.2023, 7:40

Уничтожены важные центры ХАМАС.

В среду, 11 октября, армия Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа после масштабной атаки ХАМАС, начавшейся ранним утром пять дней назад. За последние сутки израильская авиация поразила сотни объектов в Газе, среди которых – дома родственников командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа: убиты члены его семьи.

Также Израиль готовится к началу наземной операции в секторе Газа, а президент США Джо Байден предостерег Иран и его союзников от попыток вмешаться в происходящее.

В армии Израиля ЦАХАЛ заявили, что израильская авиация поразила свыше 200 целей в Газе, в районе Аль-Фуркан. Этот район, как утверждают израильские военные, является «гнездом террора», его ХАМАС использует в качестве центра для совершения атак на Израиль.

Ночные удары стали третьей «волной» воздушных атак на Аль Фуркан за последние сутки: всего за 24 часа, как уверяют в ЦАХАЛ, поражено около 450 целей. Для нанесения ударов задействовали десятки истребителей.

Среди пораженных целей, по данным некоторых израильских СМИ, оказался дом родственников Мохаммеда Дейфа, военного командира ХАМАС, которому приписывают разработку и организацию операции «Потоп Аль-Аксы» – так в ХАМАС назвали нападение на Израиль, начавшееся 7 октября.

В ходе удара, пишут СМИ, погибли брат Дейфа и другие члены семьи.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант, выступая перед солдатами, анонсировал для организации ХАМАС «перемены».

«ХАМАС хотел перемен, и он их получит. Того, что было в Газе, больше не будет. Мы начали наступление с воздуха, позже наступим и с земли. Мы контролируем территорию со второго дня и ведем наступление. Оно будет только усиливаться», – подчеркнул он.

В то же время президент США Джо Байден (назвал атаки ХАМАС «актом чистого зла» и объявил об отправке Израилю дополнительной военной помощи. В нее, помимо прочего, войдут боеприпасы и ракеты для израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол».

Также Байден сообщил журналистам, что США «укрепляют позиции наших военных сил в регионе, чтобы усилить наше сдерживание»: в этой целью была переброшена авианосная ударная группа и истребительная авиация США.

«Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, любому, кто думает воспользоваться ситуацией: у меня есть одно слово: не делайте этого», — предостерег Байден те силы, которые могут намереваться вмешаться в противостояние Израиля и ХАМАС.

Одним из ключевых адресатов предостережения Байдена, очевидно, является Иран, открыто поддержавший нападение ХАМАС. При этом, как пишет Reuters, официальные лица США констатируют, что у них нет доказательств того, что Иран организовал нападения, но указывают на долгосрочную поддержку Ираном ХАМАС.

Байден также направил в Израиль своего главного дипломата Энтони Блинкена, который передаст «послание солидарности и поддержки».

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль : на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

В ответ на агрессию в Израиле объявили о начале операции «Железные мечи», а совет безопасности Израиля единодушно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа. В армию мобилизовано уже более 300 тысяч резервистов.

Также Израиль начал полную блокаду сектора Газа: с понедельника, 9 октября, туда не поступают продовольствие и топливо.

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