закрыть
11 октября 2023, среда, 7:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Израиль разгромил «гнездо террора» в секторе Газа и готовит наземную операцию

  • 11.10.2023, 7:40
Израиль разгромил «гнездо террора» в секторе Газа и готовит наземную операцию

Уничтожены важные центры ХАМАС.

В среду, 11 октября, армия Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа после масштабной атаки ХАМАС, начавшейся ранним утром пять дней назад. За последние сутки израильская авиация поразила сотни объектов в Газе, среди которых – дома родственников командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа: убиты члены его семьи.

Также Израиль готовится к началу наземной операции в секторе Газа, а президент США Джо Байден предостерег Иран и его союзников от попыток вмешаться в происходящее.

В армии Израиля ЦАХАЛ заявили, что израильская авиация поразила свыше 200 целей в Газе, в районе Аль-Фуркан. Этот район, как утверждают израильские военные, является «гнездом террора», его ХАМАС использует в качестве центра для совершения атак на Израиль.

Ночные удары стали третьей «волной» воздушных атак на Аль Фуркан за последние сутки: всего за 24 часа, как уверяют в ЦАХАЛ, поражено около 450 целей. Для нанесения ударов задействовали десятки истребителей.

Среди пораженных целей, по данным некоторых израильских СМИ, оказался дом родственников Мохаммеда Дейфа, военного командира ХАМАС, которому приписывают разработку и организацию операции «Потоп Аль-Аксы» – так в ХАМАС назвали нападение на Израиль, начавшееся 7 октября.

В ходе удара, пишут СМИ, погибли брат Дейфа и другие члены семьи.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант, выступая перед солдатами, анонсировал для организации ХАМАС «перемены».

«ХАМАС хотел перемен, и он их получит. Того, что было в Газе, больше не будет. Мы начали наступление с воздуха, позже наступим и с земли. Мы контролируем территорию со второго дня и ведем наступление. Оно будет только усиливаться», – подчеркнул он.

В то же время президент США Джо Байден (назвал атаки ХАМАС «актом чистого зла» и объявил об отправке Израилю дополнительной военной помощи. В нее, помимо прочего, войдут боеприпасы и ракеты для израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол».

Также Байден сообщил журналистам, что США «укрепляют позиции наших военных сил в регионе, чтобы усилить наше сдерживание»: в этой целью была переброшена авианосная ударная группа и истребительная авиация США.

«Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, любому, кто думает воспользоваться ситуацией: у меня есть одно слово: не делайте этого», — предостерег Байден те силы, которые могут намереваться вмешаться в противостояние Израиля и ХАМАС.

Одним из ключевых адресатов предостережения Байдена, очевидно, является Иран, открыто поддержавший нападение ХАМАС. При этом, как пишет Reuters, официальные лица США констатируют, что у них нет доказательств того, что Иран организовал нападения, но указывают на долгосрочную поддержку Ираном ХАМАС.

Байден также направил в Израиль своего главного дипломата Энтони Блинкена, который передаст «послание солидарности и поддержки».

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль : на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

В ответ на агрессию в Израиле объявили о начале операции «Железные мечи», а совет безопасности Израиля единодушно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа. В армию мобилизовано уже более 300 тысяч резервистов.

Также Израиль начал полную блокаду сектора Газа: с понедельника, 9 октября, туда не поступают продовольствие и топливо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин