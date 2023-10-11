В Израиле жестко отреагировали на статью лукашистов в «Минской правде» 7 11.10.2023, 8:25

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Маски сняты.

Медиа Израиля заметили публикацию лукашенковского издания «Минская правда», где нападение ХАМАС на Израиль назвали «победой Москвы и Минска».

СМИ Израиля сравнивают поведение белорусских демократических сил и режима Лукашенко в контексте нынешней войны между Израилем и движением ХАМАС, который на днях совершил вторжение в Израиль.

«Маски сняты. Россия не выразила солидарности с Израилем в связи с ужасающими терактами и не осудила ХАМАС. Вместо этого российские пропагандисты пишут в одном из изданий режима Лукашенко, что для Минска и Москвы действия палестинцев являются победой, — пишет газета Israel Hayom («Израиль сегодня»), которая отметила заинтересованность России в эскалации конфликта в регионе.

— Стремительная эскалация в Израиле идет на руку России, так как она тем самым продвигает свои собственные интересы, как делала это на белорусско-польской границе, Молдове, Донбассе и других местах. В данном же случае цель Москвы отвлечь внимание мира от Украины и снизить количество поставок оружия туда», — отметил 9 октября глава внешнеполитического отдела газеты Israel Hayom Дэвид Бэрон.

«Хочет того Израиль или нет, сейчас он оказался в одной лодке с Украиной.

И пока Путин пытается возродить Советский Союз, нам нужно определить свое место в этом стремительно меняющемся мире», — подытожил Бэрон.

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