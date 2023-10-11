Эксперт: Война в Израиле закончится сильнейшим ударом по союзнику России 11.10.2023, 12:30

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У войны в Израиле три этапа, сейчас начинается первый.

Армия обороны Израиля вернула под контроль все населенные пункты возле Сектора Газа, которые в субботу были захвачены террористами ХАМАС. При этом израильские ВВС продолжают массированные авиаудары по палестинским террористам в Секторе Газа. Кто помогал ХАМАСу планировать операцию, к каким последствиям для Европы может привести противостояние на Ближнем Востоке и почему главный союзник России Иран может стать целью для Израиля и США - в эфире «Апостроф TV» рассказал израильский писатель, драматург и публицист Марк Котлярский.

- Правда ли, что объектом атаки был не только и не столько сам Израиль, как перспективное сотрудничество и потепление отношений между Саудовской Аравией, Израилем и США? Так ли это?

- Тут на самом деле целый клубок. Это из аспектов происходяшего. Не даром говорят «Восток - дело тонкое». И то, что сказала итальянская журналистка, объяснив что причиной стало потепление отношений между Израилем и Саудовской Аравией и готовящиеся соглашения о нормализации отношений. Это да, с одной стороны. Но это не основная причина, а одна из причин, послужившая триггером.

Кроме этого, если верить источникам, то ХАМАС готовил эту операцию около года, по некоторым сведениям от полугода до года. ХАМАС признается сам, что давно готовил эту операцию. Опять таки, верить им на слово - это нужно делить на 25, так как это цветистая такая восточная риторика, которая говорит о том, что они давно это готовили. Они даже назвали эту операцию. Выступил командир одной из бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» Мухаммед Деф - это боевое крыло ХАМАСа - и сказал, что они объявляют войну Израилю и она называется «Буря Аль-Аксы». То здесь уже явная перекличка с американской операцией в Ираке «Буря в пустыне» - и это такой цветастый отсыл.

Формально было объявлено, что это из-за того, что Израиль покушается на святыню Аль-Аксы в Иерусалиме, нарушает права заключенных в израильских тюрьмах, где томятся, как они говорят, борцы за свободу. И это также, как сказал Мухаммеж Деф, продолжение борьбы за полное освобождение Палестины от государства Израиль.

Это видимая часть айсберга. Но все намного сложнее. ХАМАС безусловно, нуждался в такой операции, если можно так сказать, потому что стал терять свои позиции в Секторе Газа. Там резко выросло число недовольных экономической и гуманитарной ситуациями, невыплатой зарплат, состоянием экономического коллапса и многими другими причинами. Для того, чтобы поднять себя в глазах жителей Сектора Газа, нужно было нечто экстраординарное, что бы возвысило ХАМАС в глазах своих же последователей и лишний раз убедило в том, что ХАМАС и есть именно та организация, которой надо подчиняться, а авторитет ее не упал, как многие считали за последнее время. Это другой аспект.

Есть еще один аспект, в этом тоже есть какая то доля истины: дело в том, что многие считают, что ХАМАС в данном случае сыграл на руку России. Потому что эта кровавая резня отвлекла внимание на палестино-израильский трек. И таким образом эта война ослабила внимание мировой общественности и отвлекла ее от российско-украинского трека. И некоторые даже отождествляют операцию ХАМАСа с подарком путину 7 октября, у которого был, не к столу будет сказано, день рождения. И это нельзя исключать.

Здесь смешалось огромное количество вопросов и проблем. И еще один из моментов - соглашение Израиля и Саудовской Аравии отодвигало не то что на второй план, а вообще на какие-то задворки палестинскую проблему, убирало ее вообще из центра внимания. А главное в этом саудовско-израильском соглашении - это военный договор между саудовцами и Соединенными Штатами, что, безусловно, было не на руку Ирану.

И тут надо говорить об иранском следе, который, вновь таки, объединяет Украину и Израиль. Иран в данном случае на 100% приложил руку к организации этой операции. В таком авторитетном издании, как Wall Street Journal, было проведено подробное расследование. Эта операция планировалась с иранскими спецслужбами и Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Бейруте, где очень много раз встречались представители ХАМАСа и иранских властей, планируя эту операцию.

Ирану во что бы то ни стало нужно было заявить о себе, хотя мы видели заявления, где Иран говорит: «мы не имеем отношения к ХАМАСу, это самостоятельная организация». Более того, нас в этом пытаются уверить. Есть такой российский востоковед Кирилл Семенов, принявший ислам. Он везде доказывает, что ничего подобного, ХАМАС - самостоятельная организация, которая ни от кого не зависит. Это, конечно, бред сивой кобылы - очень даже зависит и от иранских денег, и от иранского оружия. И Wall Street Journal это подтверждает - Иран безусловно приложил руку к тому, что произошло.

- Мы знаем о множестве визитов лидеров ХАМАС в Москву. Они ездили на встречи, как бы посвященные вопросам безопасности и какого то сотрудничества и так далее. То есть это очевидная связь. Но вот сейчас мы говорим о переключении внимания. И вспоминается 2014 год, когда появлялись Минские соглашения. Это период, когда шел активный этап сирийской войны, вследствие чего огромная волна беженцев оказывается в Европе. И в этот момент появляется Россия и говорит, давайте по Украине примем Минские соглашения, решим этот вопрос и беженцев станет меньше. Может быть это слишком огульные обобщения, но определенная параллель есть - что тогда переключение внимания через Ближний Восток на Западный мир, что теперь связь Россия - Иран - ХАМАС тоже для переключения внимания.

- Да, безусловно, не без этого. Не исключено, что и сейчас будет огромное количество беженцев, которые поедут в Европу. Учитывая, что Израиль не собирается останавливаться на достигнутом после той пощечины, которую получил от ХАМАСа. А это настоящая пощечина - я не стыжусь сказать, что это реальная пощечина, которую ощутил на себе Израиль.

По моим сведениям и по тому, что говорят американские чиновники Белого Дома, сегодня-завтра ожидается масштабное наступление израильских войск на территорию Сектора Газы. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что режим ХАМАС и «Исламского джихада» должен быть уничтожен на корню, включая военную инфраструктуру, правящую верхушку и структуры ХАМАСа и «Исламского джихада». Это тоже породит очередную волну беженцев, которая пойдет в Европу. И это переключит внимание на этот трек.

Я вам скажу больше, у меня есть своя версия происходящего: я думаю, это только первый этап. Дальше грядет второй этап: на севере Израиля, на границе с Ливаном, окопалась «Хезболла», которая такая же марионетка иранского режима. И следующий этап - это провокации, которые уже начались. Америка уже предупредила «Хезболлу» и правительство Ливана, что в случае, что если «Хезболла» попробует открыть второй фронт, то Америка очень жестко ответит со своей стороны. Шестой американский флот уже приближается к берегам Ливана. И следующий этап - нанесение ударов по «Хезболле» американцами.

И третий этап - это нанесение американо-израильского удара по Ирану. Все произойдет в ближайшие месяцы. Это моя версия происходящего. И я не исключаю, что эти события повлияют и на российско-украинскую войну, потому что, в первую очередь, если война ослабит Иран, то ослабит и Россию.

- Какой вывод для Украины из этого противостояния. К Украине уменьшиться внимание и помощь или, наоборот, для Западного мира уже появляется четкая ось Россия-Иран? Соответственно, помощь Израилю и Украине должны быть соизмеримы?

- Сложно сказать. Во всяком случае, и у Европы, и у американцев не бездонная казна.

Но, с другой стороны, если будет нанесен удар по Ирану... Иран просто заигрался, даже не Иран, а иранский режим, чтобы не обобщать. Ведь далеко не все иранцы выступают за войну, есть иранская оппозиция, есть нормальные иранцы, которые выступают против этого. Иранский режим заигрался, недаром кличка президента Ирана Ибрагима Райси «тегеранский мясник» - у него руки не то что по локоть, по шею в крови.

Поэтому Иран стремительными шагами идет к обогащению урана. Иран поставляет беспилотники в большом количестве российской стороне. Иран субсидирует многочисленные иранские прокси на территории Сирии и на территории Ирака. Иран стал той осью зла, которое необходимо искоренить. И если будет нанесен удар по иранскому режиму - это, безусловно, сыграет на руку Украине.