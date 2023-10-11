ВВС Израиля уничтожили основателя ХАМАС 11.10.2023, 14:15

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ЦАХАЛ ликвидировал террориста во время атаки на сектор Газа.

ВВС Израиля уничтожили в секторе Газа одного из основателей ХАМАС шейха Абд аль-Фаттах Духан «Абу Усама», сообщает издание «Голос Израиля». Палестинский канал Gaza Now также информирует о гибели шейха.

Израильские СМИ утверждают, что Духан был убит при атаке ЦАХАЛ на лагерь Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Накануне армия обороны Израиля (АИО) сообщила о ликвидации высокопоставленного главаря ХАМАСа, который отвечал за финансовую деятельность организации. Также ЦАХАЛ проинформировал о ликвидации члена политбюро палестинской группировки Абу Ахмеда Закария Муаммара.

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