Военный эксперт рассказал, как может выглядеть операция ЦАХАЛа в секторе Газа 11.10.2023, 16:18

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Александр Коваленко

ХАМАС будет обескровлен.

В ответ на агрессию в Израиле объявили о начале операции «Железные мечи», а совет безопасности страны единодушно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа.

С чем могут столкнуться солдаты ЦАХАЛа? За комментарием сайт Charter97.org обратился к украинскому военно-политическому обозревателю группы «Информационное сопротивление» Александру Коваленко:

— В первую очередь стоит понимать, что военнослужащие ЦАХАЛа столкнутся в секторе Газа с плотной застройкой. В таких условиях ХАМАС будет иметь определенное преимущество ведения партизанской войны небольшими группами в городских условиях. С другой стороны, действия ЦАХАЛа указывают на то, что они берут сектор Газа в блокаду и уничтожают основные пункты размещения палестинских боевиков.

К моменту начала самой сухопутной операции, если на нее действительно пойдет израильское руководство, ХАМАС будет преимущественно обескровлен. Часть жителей cектора Газа станут вынужденными переселенцами и элемент сопротивления будет иметь недостаточно серьезный показатель. А когда будет осуществляться какое-то сопротивление в ходе постепенного пошагового продвижения вглубь сектора Газа, то наиболее опасные локации будут поддаваться либо массированному обстрелу из артиллерии, либо бомбардировкам. Будет тактика, когда продвижению ЦАХАЛа будет сопутствовать превращение той или иной локации, которая несет угрозу, просто в футбольное поле.

— Как вы считаете, могут ли на поддержку палестинских террористов прийти боевики «Хезболлы», Иран, Сирия? Насколько вероятна большая война?

— По состоянию на 11 октября они не пришли на поддержку. Сейчас «Хезболла» проводит довольно-таки абстрагированную политику, с одной стороны — поддерживая ХАМАС, а с другой стороны — нет. «Хезболла», имея куда больший ресурс милитарного порядка, чем ХАМАС, понимает, что подобного рода вступление в войну может для них закончиться точно так же, как это заканчивается сейчас для ХАМАС в секторе Газа — массированные бомбардировки, уничтожение, разрушение, кровопролитие. Зачем провоцировать? Можно оказать политическую поддержку, моральную.

Для Ирана это тоже не особо представляет интереса. Все зависит от Тегерана. Он дал зеленый свет на проведение операции 7 октября, и она была выполнена. То есть ХАМАС не действовал самостоятельно, он действовал исключительно по указке Ирана. Точно так же и «Хезболла», если она не получит указаний от Тегерана, не будет самостоятельно действовать.

А Иран всего, что преследовал, добился. Он показал, что Израиль является уязвимым на сегодняшний день.

Они пролили в Израиле куда большую кровь, чем была пролита во время Войны Судного дня 1973-го года. И как результат — они продолжают получать профит. После того, как они показали слабость Израиля, они информационно имеют возможность показывать, «какой Израиль жестокий», что он «уничтожает кварталы в секторе Газа». Это все идет без упоминания, с чего все началось. Они сейчас демонизируют Израиль.

Поэтому зачем им какая-то большая война со стороны «Хезболллы», Сирии, чтобы Иран еще при этом участвовал на «удаленке», назовем это так. Нет, вряд ли это все дойдет до какой-то большой войны, просто все будут наблюдать за тем, как ЦАХАЛ зачищает сектор Газа, превращает его в одно большое футбольное поле на 360 квадратных километров.

Они пустили ХАМАС под нож как сакральную жертву, назовем это так, вполне осознанно.

— А есть ли понимание действий Израиля в международном сообществе?

— Не совсем, мы уже видим, что международное сообщество начинает поступательно разделяться. Оно архаично и погрязло в какой-то своей толерантности, демократичности, в каких-то неработающих системах международного уровня. Это международное сообщество уже давно себя демонстрирует бесхребетным и аморфным. Та же самая ООН, ну это же абсолютно аморфная и бесхребетная организация, которая ровным счетом не может решить ни одну конфликтную ситуацию в мире за последние десятилетия. Зачем она нужна — не понятно. Human Rights Watch предвзято относится ко всем конфликтным ситуациям. Их выводы субъективны и двусмысленны, а иногда и вообще, откровенно говоря, попахивают какой-то заказухой.

Во влиянии тех или иных политических сил часто чувствуется присутствие и антиизраильских нарративов, которые достаточно сильно в обществе. Например, меня очень сильно удивляло, что в некоторых странах Европы, в Канаде, в США 7 октября выходили на улицы представители палестинской диаспоры, мигранты из Палестины и праздновали какую-то победу. Какую победу? Это было кровопролитие, это было массовое убийство, это была резня.

Вот что такое полная деградация международных отношений. Когда сотнями убивали израильтян, палестинцы танцевали на улицах Европы и других стран, празднуя некую победу. И это не было никак остановлено. А сейчас Израиль осуждают за то, что он довольно жестко отвечает, что было вполне ожидаемо. Израиль никогда не оставался без ответа, он никогда не подставлял вторую щеку. Он не просто бил с правой, он просто наотмашь рубил топором.

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