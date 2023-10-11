Путин не планирует двусторонней встречи с Лукашенко в Бишкеке 5 11.10.2023, 21:15

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Пресс-служба Лукашенко надеялась на встречу с правителем РФ.

Отдельная двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина на саммите СНГ в Бишкеке не планируется. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает РИА «Новости».

По словам Ушакова, Лукашенко и Путин и так достаточно много общались в этом году.

«Нет, встречи двусторонней не планируется. Достаточно тесные контакты между двумя президентами, и личных встреч очень много в этом году, и по телефону они часто общаются, но в Бишкеке двусторонний контакт не планируется», – сказал помощник Путина.

Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что он планирует встретиться с Путиным в Кыргызстане в рамках заседания cовета глав государств СНГ 13 октября. Сообщалось, что они «детально обсудят находящиеся в повестке дня вопросы белорусско-российских отношений». Лукашенко говорил, что собирается обсудить с Путиным строительство железнодорожной ветки в Санкт-Петербург.

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