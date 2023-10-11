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Лукашисты продолжают пакостить уехавшим из страны

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  • 11.10.2023, 22:22
  • 8,480
Лукашисты продолжают пакостить уехавшим из страны

Что придумали на этот раз.

Белорусские чиновники продолжают вводить ограничения для тех, кто уехал за границу. На этот раз они касаются услуг мобильных операторов. «Зеркало» рассказывает подробности.

Что случилось

С 6 октября в Беларуси заработало постановление Минсвязи и информатизации, которое касается удаленной идентификации пользователей услуг электросвязи и активации услуг электросвязи. Ведомство среди прочего законодательно закрепило удаленный способ идентификации клиентов — по фото или видео.

Вместе с тем в Минсвязи и информатизации запретили удаленный способ идентификации клиентов, которые хотят воспользоваться роумингом. На это ограничение уже отреагировали мобильные операторы. Поясним подробнее, что изменилось.

Мобильные операторы ранее ввели возможность покупки SIM-карт с последующей самостоятельной удаленной идентификацией. К примеру, у компании А1 есть предложение «SIM-to-go», оно позволяет подключиться или перенести номер в сеть А1 без похода в салоны или магазины оператора. Клиент удаленно самостоятельно может пройдет идентификацию, для этого нужны паспорт или ID-карта.

У оператора life:) также была подобная услуга еще до введения нового постановления Минсвязи и информатизации. Оно действовала как минимум с 2020 года. Клиент мог купить SIM-карту, удаленно подтвердить свою личность (предоставить паспорт и сделать селфи) и пользоваться услугами, в том числе в роуминге. Такой вариант был доступен в среди прочего тем, кто уехал за границу: можно было попросить знакомых купить SIM-карту и передать в другую страну. После прохождения идентификации — пользоваться услугами. У того же life:) есть спецпредложения на звонки в роуминге из некоторых стран в Беларусь. Так, за 9,9 рубля в сутки можно расходовать до 60 минут на звонки и 1 ГБ интернет-трафика. Это один из самых выгодных вариантов, как звонить из-за границы в Беларусь.

Те, кто уехал из страны и не может вернуться из-за риска преследования (либо по другим причинам), автоматически лишились возможности удаленно пройти идентификацию для того, чтобы воспользоваться роуминг-услугами.

Как отреагировали мобильные операторы на новшество

С 6 октября Минсвязи и информатизации ввело ограничение — активация услуги международного роуминга возможна оператором электросвязи только при личном присутствии абонента. На этом фоне мобильные операторы вводят изменения. К примеру, компания life:) объявила, что для подключения услуги по роумингу нужно прийти в салон и предъявить паспорт. «По умолчанию роуминг недоступен для SIM/eSIM, которые были подключены с помощью приложения „life:) Регистрация“ (речь о возможности удаленной идентификации. — Прим. ред.). Если вам необходим роуминг, вы можете посетить наш салон с паспортом в удобное время и активировать эту услугу», — сообщил мобильный оператор. То есть речь как о новых клиентах, так и тех, кто ранее удаленно прошел идентификацию для пользования услугами в роуминге.

В контакт-центре компании А1 не смогли оперативно пояснить, возможна ли сейчас удаленная идентификация по услуге «SIM-to-go», если нужно подключить роуминг. Мобильный оператор МТС сообщил, что удаленная идентификация для роуминг-услуг не предусмотрена, ее не было и раньше.

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