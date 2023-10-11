Лукашисты продолжают пакостить уехавшим из страны 6 11.10.2023, 22:22

8,480

Что придумали на этот раз.

Белорусские чиновники продолжают вводить ограничения для тех, кто уехал за границу. На этот раз они касаются услуг мобильных операторов. «Зеркало» рассказывает подробности.

Что случилось

С 6 октября в Беларуси заработало постановление Минсвязи и информатизации, которое касается удаленной идентификации пользователей услуг электросвязи и активации услуг электросвязи. Ведомство среди прочего законодательно закрепило удаленный способ идентификации клиентов — по фото или видео.

Вместе с тем в Минсвязи и информатизации запретили удаленный способ идентификации клиентов, которые хотят воспользоваться роумингом. На это ограничение уже отреагировали мобильные операторы. Поясним подробнее, что изменилось.

Мобильные операторы ранее ввели возможность покупки SIM-карт с последующей самостоятельной удаленной идентификацией. К примеру, у компании А1 есть предложение «SIM-to-go», оно позволяет подключиться или перенести номер в сеть А1 без похода в салоны или магазины оператора. Клиент удаленно самостоятельно может пройдет идентификацию, для этого нужны паспорт или ID-карта.

У оператора life:) также была подобная услуга еще до введения нового постановления Минсвязи и информатизации. Оно действовала как минимум с 2020 года. Клиент мог купить SIM-карту, удаленно подтвердить свою личность (предоставить паспорт и сделать селфи) и пользоваться услугами, в том числе в роуминге. Такой вариант был доступен в среди прочего тем, кто уехал за границу: можно было попросить знакомых купить SIM-карту и передать в другую страну. После прохождения идентификации — пользоваться услугами. У того же life:) есть спецпредложения на звонки в роуминге из некоторых стран в Беларусь. Так, за 9,9 рубля в сутки можно расходовать до 60 минут на звонки и 1 ГБ интернет-трафика. Это один из самых выгодных вариантов, как звонить из-за границы в Беларусь.

Те, кто уехал из страны и не может вернуться из-за риска преследования (либо по другим причинам), автоматически лишились возможности удаленно пройти идентификацию для того, чтобы воспользоваться роуминг-услугами.

Как отреагировали мобильные операторы на новшество

С 6 октября Минсвязи и информатизации ввело ограничение — активация услуги международного роуминга возможна оператором электросвязи только при личном присутствии абонента. На этом фоне мобильные операторы вводят изменения. К примеру, компания life:) объявила, что для подключения услуги по роумингу нужно прийти в салон и предъявить паспорт. «По умолчанию роуминг недоступен для SIM/eSIM, которые были подключены с помощью приложения „life:) Регистрация“ (речь о возможности удаленной идентификации. — Прим. ред.). Если вам необходим роуминг, вы можете посетить наш салон с паспортом в удобное время и активировать эту услугу», — сообщил мобильный оператор. То есть речь как о новых клиентах, так и тех, кто ранее удаленно прошел идентификацию для пользования услугами в роуминге.

В контакт-центре компании А1 не смогли оперативно пояснить, возможна ли сейчас удаленная идентификация по услуге «SIM-to-go», если нужно подключить роуминг. Мобильный оператор МТС сообщил, что удаленная идентификация для роуминг-услуг не предусмотрена, ее не было и раньше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».