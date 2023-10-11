Жителям сектора Газа могут разрешить эвакуацию в Египет 11.10.2023, 22:27

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Идут переговоры.

Израильский чиновник рассказал о переговорах относительно разрешения американским гражданам и гражданским жителям выехать из сектора Газа в Египет. Это подтверждают и в Белом доме.

Об этом сообщает CNN.

По данным CNN, согласно обсуждаемому предложению, всем гражданам США будет разрешено пройти через пограничный переход Рафах, если они предъявят свои американские паспорта, в то время как передвижение местных гражданских будет ограничено до 2 000 человек в день.

Анонимные источники издания сообщили, что окончательное одобрение договоренности должно поступить от египтян, которые контролируют контрольно-пропускной пункт Рафах на границе между Газой и Египтом.

Израильский чиновник сказал, что «в интересах Израиля», чтобы как можно больше палестинцев покинули Газу.

В то же время на брифинге в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби подтвердил, что сейчас ведутся активные дискуссии по безопасному проходу для мирных жителей в Газе.

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