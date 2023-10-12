Лицо зла: что известно о резне в кибуце Кфар-Аза 12.10.2023, 8:44

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Поселение стало одной из первых целей боевиков ХАМАСА.

В кибуце Кфар-Аза жили 800 человек. Сейчас многие из них – просто цифры: убитые, раненые, взятые в плен. 7 октября кибуц стал одной из первых целей боевиков ХАМАСА. Как и в других местах, они устроили здесь резню. 10 октября, израильская армия зачистила кибуц от террористов. Затем сюда пустили корреспондентов израильских и международных СМИ. Они рассказали о том, что увидели, пишут «Детали».

«Добро пожаловать», — гласил знак на въезде в Кфар Аза. По дороге еще один указатель указывал путь к тренажерному залу и бассейну. Затем я увидела ноги раздутого трупа, в военной форме, торчащие из-под куста, а рядом с ним бронежилет жилет цвета хаки с эмблемой отряда коммандос ХАМАС. За деревенской столовой, детским садом и домом культуры показались аккуратные ряды одноэтажных бежевых домов. И масштаб ужаса начал раскрываться», — пишет Изабель Киршнер, журналистка «Нью-Йорк Таймс».

Пограничный забор с сектором Газа возле кибуца был прорван как минимум в трех местах. Его взорвали со стороны района Шуджаия в секторе Газа. Через эти бреши прошли десятки террористов ХАМАСа.

Они атаковали кибуц с четырех направлений. Первым под обстрел попал квартал молодежи. Он находится всего в 800 метрах от границы с сектором Газа. Кто пешком, кто на мотоциклах, террористы быстро добрались до крохотных старых домиков, где жили студенты и молодые пары, некоторые с младенцами.

Импровизированные укрепленные комнаты в их домах было легко взломать, а в некоторых случаях их поджигали. В них не осталось ничего, кроме почерневших стен и каркасов кроватей.

«Многие дома в Кфар-Аза были разрушены взрывами или поджогами, но не все. В центре кибуца все еще сохранилось несколько домов, которые выглядят так, словно ничего не случилось, — пишет журналист «ХаАрец» Аншель Пфеффер. — Фасад одного дома украшен бумажными гирляндами, возможно, в честь Суккота или дня рождения дедушки или внучки.

Соседний дом был увешан транспарантами протеста против судебной реформы. «Долг – противостоять диктатуре», — написано на них. «Не входите», — предупреждает солдат, стоящий на страже. «Там есть тела, которые до сих пор не задокументированы».

11 октября, когда сюда прибыли журналисты, солдаты ЦАХАЛа все еще собирали тела погибших жителей кибуца и складывали их в черные мешки.

Военные шли от дома к дому, медленно, проверяя каждый дом, чтобы убедиться, что внутри не прячутся террористы. Саперы все еще проверяли местность на наличие неразорвавшихся гранат.

«В этом кибуце было очень много убитых — мужчины, женщины, дети. Связанные руки, расстрелы, казни, отрезанные головы», — — рассказывал в своем репортаже корреспондент CNN Ник Робертсон.

Один из израильских солдат показал журналисту «Би-би-си» Джереми Боуэну окровавленный спальный мешок. В нем находилось тело женщины. Израильские военный рассказал, что она была убита и обезглавлена в своем палисаднике.

О том, что некоторые из убитых были обезглавлены, сообщал также рассказал заместитель командира штурмовой группы израильских десантников, зачищавших кибуц, — Давиди Бен Цион.

На одном из фото из Кфар-Аза – шесть тел в залитой кровью комнате. Ни одно из этих фото мы не хотим приводить в материале.

Сколько людей здесь погибло?

До сих пор нет точных данных о том, сколько людей погибли в Кфар-Аза. Израильский телеканал i24News сообщал со ссылкой на волонтеров спасательной организации ЗАКА, о 200 погибших. Но официально эта информация не подтверждена, и ЗАКА пока не публиковала цифр.

Офицеры ЦАХАЛа тоже не хотят называть число погибших в кибуце. Но они тихо говорят: «Это так же плохо, а может быть, даже хуже, чем резня в кибуце Беэри». В Беэри было обнаружено 108 тел.

Генерал-майор Итай Верув, который 7 октября по собственной инициативе поехал на юг, чтобы присоединиться к боевым действиям, сказал, что, когда он увидел сцены в Кфар-Аза, он «вспомнил генерала Эйзенхауэра». Когда американская армия освобождала концлагеря в Германия Эйзенхауэр настоял, чтобы туда немедленно прибыли журналисты, и мир узнал о том, что там творилось.

«Это не война и не поле битвы, это резня, — сказал журналистам Итай Верув. — Это то, чего я никогда в жизни не видел, что-то больше похожее на погром времен наших бабушек и дедушек».

В кустах и вдоль дорожек лежали и тела мертвых боевиков ХАМАС. 11 октября они еще оставались там, где их убили, и разлагались на солнце. Их оставили там непокрытыми до тех пор, пока не увезли тело последнего из убитых жителей кибуца, пишет Аншель Пфеффер.

Рядом с некоторыми мертвыми террористами лежали мотоциклы, на которых они ворвались в кибуц. На лужайке посреди кибуца валялись обломки параплана – на нем один из боевиков пролетел над защитным забором.

Подполковник Карми Меир — командир батальона резервистов, который прибыл в кибуц ближе к вечеру 7 октября. Вместе со своими 250 десантниками он зачищал Кфар-Азу от террористов, дом за домом.

«Был один замечательный момент, когда нам удалось вывести из кибуца большую группу — 50 родителей и маленьких детей, и посадить их в эвакуационные автобусы, ожидавшие снаружи, — вспоминает он. — Я не думаю, что было много других подобных спасательных операций».

Одна из выживших после нападения, певица Шай Ли Атари, лежа на больничной койке, рассказала израильским СМИ, как она спасалась от террористов с грудной дочкой на руках. Ее муж, Яхав Винер, помог им сбежать, когда боевики ворвались в их дом. Шай спряталась в кладовке, прикрыв себя и дочку мешками с землей, которые там лежали.

Позже она перебежала лужайку под обстрелом и постучалась в дверь к соседям, которые впустили ее и позволили укрыться в доме. По словам Шай, они ждали спасения 27 часов. Яхав Винер пропал без вести, скорее всего – был похищен боевиками.

«Я действительно не знаю, где находится наше государство», — сказала она, выражая гнев и недоумение многих израильтян. — Они бросили нас. Они были в «Твиттере». Вот где они были».

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