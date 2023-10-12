Ученые выяснили, как на самом деле выглядели боги Парфенона 12.10.2023, 10:09

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Исследователи опровергли миф о белизне греческих статуй.

Долгое время искусствоведы считали, что скульптуры, вывезенные британцами из главного храма Афин, не имели цвета. Авторы нового исследования доказали, что все было совсем не так, пишет Naked Science.

Мнение о том, что скульптуры классической Греции были монохромными, чрезвычайно распространено. Между тем еще в XVIII веке, при раскопках Помпеев и Геркуланума, из-под слоя пепла извлекли статую Артемиды с сохранившимися следами краски.

Скорее всего, миф о белизне греческих статуй связан с тем, что интерес к ним был довольно прерывистым. Многие греческие статуи известны нам по римским копиям, а вот скульпторы Рима уже не увлекались окраской. Дело это непростое, краска на мраморе держится плохо. После падения Рима греческую (да и римскую) культуру, скажем прямо, забыли.

В эпоху Проторенессанса наследие классической Греции снова вошло в моду и появилось своего рода разделение: живопись полихромна, скульптура — монохромна. Сейчас нам известно, что полихромными были даже статуи архаического периода Греции. И совершенно непонятно, почему в период расцвета Афин скульпторы могли утрать навыки окраски.

Тем не менее скульптуры богов и богинь из Парфенона, находящиеся сейчас в коллекции Британского музея, по-прежнему считали монохромными — следов краски на них не нашли. Теперь ситуация изменилась.

Доктор Джованни Верри из Чикагского института искусств (США) и его коллеги изучили скульптуры Парфенона с помощью методов оптически индуцированной люминесценции, оптической спектроскопии и рентгенофлуоресцентной спектроскопии, а также химического анализа и нашли на них фрагменты красок разных цветов. Работа опубликована в журнале Antiquity.

Ученые исследовали фриз, на котором изображена процессия в честь дня рождения Афины, панели с фигурами сражающихся кентавров, а также статуи некоторых греческих богов. На некоторых из них, в частности на одежде Афины, обнаружили следы пигмента, называемого египетской синью.

Египетская синь состоит из кальция, меди и кремния и представляет собой древнейший в мире синтетический пигмент: самые ранние его следы найдены в Египте, им не менее пяти тысяч лет. Помимо этого пигмента, на скульптурах нашли фрагменты цинковых белил и пурпура.

Пурпур, который в греческих источниках называют тирским, очень ценили в Античном мире из-за дороговизны производства. Его извлекали из некоторых моллюсков, причем из килограмма сырья можно было получить всего 60 граммов красящего вещества.

Однако доктор Верри обнаружил, что пурпур Парфенона получен не из моллюсков. Эти статуи, по всей видимости, окрашены пурпуром, изготовленным по так называемым секретным рецептам без моллюсков. Упоминания о таких рецептах есть в греческих источниках, согласно которым красота этого пурпура «не поддается никакому описанию».

Основная часть росписи статуи, очевидно, была выполнена египетской синью и «безмоллюсковым» пурпуром. В первую очередь это роспись одежд богов и богинь. На платье Афины, к примеру, удалось «разглядеть» сложный изысканный растительный орнамент.

Авторы работы обратили внимание на то, что скульптуры не могли окрасить позже, чем построили сам Парфенон. Следы краски встречаются и на тех их частях, которые при размещении статуй и панелей в композиции храма оказались недоступны (прижаты к стене).

Как ни странно, ученым не удалось обнаружить следы какой-либо подготовки мрамора перед нанесением краски: его не грунтовали и не процарапывали для повышения уровня сцепления с пигментом. Все, что сделано рукой резчика, относится к общей композиции каждой из скульптур.

Парфенон построили в 447-438 годах до нашей эры, а украсили скульптурами в 438-431 годах до нашей эры. Строительством руководил архитектор Калликрат, а процессом декорирования — великий Фидий. Известно, что последний лично создал из золота, слоновой кости и дерева главную скульптуру храма — Афину Парфенос, которая известна нам лишь по копиям и описаниям, — а также бронзовую Афину Промахос (сейчас находится в коллекции Лувра). Авторов мраморных скульптур мы точно не знаем.

Добавим, что сегодня Греция все чаще ставит вопрос о возвращении скульптур Парфенона в Афины. Их вывез в Британию в самом начале XIX века английский посол в Константинополе лорд Элджин. Считается, что он сумел получить письменное разрешение на вывоз от султана Османской империи. Однако уже современники лорда Элджина отмечали, что так называемое спасение было больше похоже на откровенное разграбление древнего памятника.

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