Буданов рассказал, как долго Россия сможет вести войну против Украины
- 12.10.2023, 14:11
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Ресурсы Кремля ограничены.
Россия может вести войну против Украины максимум до 2026 года. Человеческого ресурса стране-агрессору хватит надолго, а вот с экономикой и техникой будут проблемы.
Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью «Украинской правде».
По его словам, экономического ресурса России хватит без проблем вести войну до 2025 года, по количеству техники - до 2026-го максимум.
«То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго. Но кто бы там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая», - сказал Буданов.
Другое дело, по словам руководителя ГУР, «готова ли РФ идти до верхнего предела, до последнего».
«По факту, все они воюют мобилизованными, испытывают нехватку боеприпасов, нехватку вооружений», - добавил Буданов.
Он также отметил, что замораживать конфликт нельзя ни в коем случае: во-первых, это будет предательством людей на оккупированных территориях, а во-вторых, неправильно с точки зрения памяти погибших и тех, кто сейчас защищает нашу страну.