Польша не впустила в страну лукашенковского «палаточника» 12.10.2023, 16:59

Фото: Charter97.org

Он хотел «понаблюдать за выборами».

«Палаточник» Денис Карась хотел отправиться в Польшу, чтобы в составе Парламентской ассамблеи ОБСЕ понаблюдать за парламентскими выборами, но его не пустили в страну. «Депутат» не понимает, почему.

По словам Карася, его кандидатура как члена национальной делегации Беларуси в ПА ОБСЕ была в установленном порядке подана в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, его официально включили в наблюдательную миссию. Карась планировал вести наблюдение в Варшаве.

Парламентские выборы в Польше пройдут в это воскресенье, 15 октября.

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