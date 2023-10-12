закрыть
12 октября 2023, четверг, 17:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша не впустила в страну лукашенковского «палаточника»

  • 12.10.2023, 16:59
Польша не впустила в страну лукашенковского «палаточника»
Фото: Charter97.org

Он хотел «понаблюдать за выборами».

«Палаточник» Денис Карась хотел отправиться в Польшу, чтобы в составе Парламентской ассамблеи ОБСЕ понаблюдать за парламентскими выборами, но его не пустили в страну. «Депутат» не понимает, почему.

По словам Карася, его кандидатура как члена национальной делегации Беларуси в ПА ОБСЕ была в установленном порядке подана в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, его официально включили в наблюдательную миссию. Карась планировал вести наблюдение в Варшаве.

Парламентские выборы в Польше пройдут в это воскресенье, 15 октября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Над Лукашенко стали сгущаться тучи
Над Лукашенко стали сгущаться тучи Валерий Карбалевич
Превратится ли пешка в ферзя
Превратится ли пешка в ферзя Владимир Пастухов
Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко