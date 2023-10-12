Польша не впустила в страну лукашенковского «палаточника»
- 12.10.2023, 16:59
Он хотел «понаблюдать за выборами».
«Палаточник» Денис Карась хотел отправиться в Польшу, чтобы в составе Парламентской ассамблеи ОБСЕ понаблюдать за парламентскими выборами, но его не пустили в страну. «Депутат» не понимает, почему.
По словам Карася, его кандидатура как члена национальной делегации Беларуси в ПА ОБСЕ была в установленном порядке подана в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, его официально включили в наблюдательную миссию. Карась планировал вести наблюдение в Варшаве.
Парламентские выборы в Польше пройдут в это воскресенье, 15 октября.