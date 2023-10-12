Соцсеть Х удалила сотню связанных с ХАМАС аккаунтов 12.10.2023, 18:49

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Также соцсеть удалила «несколько сотен» аккаунтов, «пытавшихся манипулировать» темой войны в Израиле.

После нападения ХАМАС на Израиль соцсеть Х (бывший Twitter) удалила или маркировала десятки тысяч постов, противоречащих ее правилам. Об этом сообщила гендиректор платформы Линда Яккарино в письме еврокомиссару по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретону. Также соцсеть удалила «несколько сотен» аккаунтов, «пытавшихся манипулировать» темой войны в Израиле.

По словам Яккарино, с момента нападения на Израиль компания X приняла меры по «удалению или маркировке десятков тысяч заметок», содержащих дезинформацию и «незаконный контент» (агрессивные высказывания, разжигание ненависти). Компания перераспределила ресурсы и переориентировала команды модераторов, чтобы более оперативно реагировать на появляющиеся посты о палестино-израильском конфликте.

«Мы глубоко обеспокоены крупномасштабным и беспрецедентным террористическим нападением на Израиль и потерей невинных жизней. <…> X стремится служить обществу, особенно в такие критические моменты, и понимает важность борьбы с любым незаконным контентом, который может распространяться через платформу. На сайте X нет места террористическим организациям и экстремистским группировкам, и мы продолжаем удалять такие аккаунты в режиме реального времени», — написала Яккарино.

В компании уточнили, что в последнее время в соцсети появились новые учетные записи, «аффилированные с ХАМАС». Их блокируют модераторы. Кроме того, Х начал удалять аккаунты, распространяющие фейки и манипулирующие событиями в Израиле и секторе Газа.

«Мы приняли меры по удалению недавно созданных учетных записей, аффилированных с ХАМАС. <…> Кроме того, мы удалили нескольких сотен учетных записей, пытающихся манипулировать актуальными темами», — говорится в официальном аккаунте Х по безопасности.

Ранее Бретон направил письмо владельцу Х Илону Маску с требованием удалить из соцсети «насильственный и террористический контент» и дезинформацию, поскольку это противоречит закону ЕС о цифровых услугах. Евросоюз предоставил платформе 24 часа на устранение незаконного контента.

«После террористического нападения ХАМАС на Израиль у нас есть основания полагать, что ваша платформа используется для распространения запрещенного контента и дезинформации в ЕС», — написал Бретон.

Бретон подтвердил, что получил письмо от Яккарино. Группа по правоприменению закона о цифровых услугах «проанализирует ответ и примет решение о дальнейших шагах».

Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) призван защитить пользователей крупных технологических платформ. В соответствии с новыми правилами, крупные компании должны оценивать потенциальные риски, которые могут возникнуть, сообщать об этом и принимать меры для решения проблемы. Закон вступил в силу в августе этого года. Несоблюдение его предписаний может привести к штрафам до 6% от общего оборота компании или потенциальной приостановке ее работы.

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