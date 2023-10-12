В Сети появилось видео с русскоговорящими боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 12.10.2023, 20:11

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В нападении боевиков, вероятно, принимали участие российские инструкторы.

В нападении боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль, вероятно, принимали участие русскоязычные инструкторы. Об этом свидетельствует видео, опубликованное 12 октября правозащитной организацией «Гулагу.нет».

Как утверждают авторы канала, на ролике запечатлена атака ХАМАС на Израиль 7 октября.

На видео дважды можно услышать команды на русском языке: на 7-й секунде («Прикрывайте! Прикрывайте!») и на 14-й («Пошла!»).

В «Гулагу.нет» считают, что на видео попали русскоговорящие инструкторы в составе ХАМАС, которые отдавали приказы и координировали действия боевиков.

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