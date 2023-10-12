РФ и режим Лукашенко планируют вместе фальсифицировать историю 9 12.10.2023, 21:11

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Для этого создается российско-белорусская комиссия.

Россия и режим Лукашенко хотят создать совместную комиссию по истории. Об этом стало известно со слов зампреда Российского военно-исторического общества (РВИО) Николая Овсиенко, пишет БелТА.

Как пояснил чиновник, на данный момент идея исторической комиссии только обсуждается. Появление комиссии, как он уверен, позволит в перспективе «доказательно с фактами и документами составить общие подходы к истории» Беларуси и России в разные периоды.

- Обо всем этом нужно рассказывать честно, особенно молодежи, - уверен он.

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