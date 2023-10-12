Президент Польши побывал на польско-белорусской границе 12.10.2023, 21:38

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Фотофакт.

Президент Польши Анджей Дуда побывал на польско-белорусской границе. Он подходил к забору, построенному на ней для пресечения прорывов нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

«Я хочу подчеркнуть исключительную преданность службе пограничников, полиции и наших солдат, — цитирует слова Дуды его пресс-служба. — Эта служба, которую они выполняют на польско-белорусской границе, действительно бесценна. Трудно представить себе масштабы опасности, которая обрушилась бы на польскую страну, если бы эта служба не была тут реализована... За нами барьер, защищающий от гибридной атаки из Беларуси».

Анджей Дуда говорил о непростой ситуации на границе с Беларусью, так как попытки прорыва через нее продолжаются. Он подчеркнул, что «это скоординированная акция», за которой стоят белорусские службы.

Prezydent @AndrzejDuda z Ministrem @MSWiA_GOV_PL @Kaminski_M_ na polsko-białoruskiej granicy spotykają się z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji oraz żołnierzami. pic.twitter.com/n01TLw4mrC — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) October 12, 2023

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