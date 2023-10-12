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Лукашенко прилетел в Кыргызстан в спортивном костюме

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  • 12.10.2023, 22:34
  • 9,450
Лукашенко прилетел в Кыргызстан в спортивном костюме

Фотофакт.

В Кыргызстан прибыл диктатор Александр Лукашенко.

В международном аэропорту «Манас» узурпатора встретил председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств — участников СНГ, которое состоится 13 октября в Бишкеке под председательством Кыргызстана.

Ранее в республику прибыли президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался приезжать на саммит.

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