«Было чувство, будто я вернулся в 1945 год, чтобы расчистить концлагерь» 13.10.2023, 10:43

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Фото: JACK GUEZ / AFP

Израильский хирург рассказал об увиденном после нападения ХАМАСа.

54-летний врач Рон Азария - опытный пластический хирург с многолетним стажем. 10 октября, через три дня после кровавой резни, устроенной ХАМАСом в еврейских поселениях около Газы, его вызвали в ночную смену на военную раввинатскую базу Сура близ Рамле, чтобы помочь распределить и опознать тела погибших, сообщают «Вести Израиля».

«До вчерашнего вечера я думал, что видел все. Как специалист по пластической хирургии я видел и ожоги, и ранения от военных и террористических действий и даже лечил террористов, пострадавших от приведения в действие взрывчатки. Но я никогда в жизни не видел такого, что довелось сейчас. Я до сих пор в шоке», - сказал доктор.

«Было такое чувство, будто я сел в машину времени и вернулся в 1945 год, чтобы расчистить концентрационный лагерь. Это было нечеловеческое зрелище, в которое трудно поверить, - продолжил рассказывать Азария. - Количество трупов огромно, их привозят в грузовиках-рефрижераторах. Террористы заминировали тела, чтобы тот, кто придет этим людям на помощь, взорвался бы вместе с ними. У меня нет слов, чтобы описать увиденное. Волосы стоят дыбом. Те, кто это сделал, даже не звери, а нечто намного хуже и страшнее».

По словам доктора, когда он уезжал с базы рано утром, приехал еще один рефрижератор с телами.

«Сотрудник ЗАКА рассказал мне, что внутри - тела 50 младенцев и детей. Мир должен видеть эти фотографии! Одно такое фото прояснит миру, с кем мы имеем дело», - считает д-р Азария.

Позже специалист добавил: «Мы, хирурги, привыкли ко многому, но в этот раз я пережил небывалое потрясение. По дороге домой я проезжал мимо моря. Я остановил машину и зашел в воду. Я чувствовал, что должен смыть все то зло, свидетелем которого оказался».

«Террористы все спланировали, - продолжает доктор. - У них были карты и аэрофотоснимки. Каждый из них точно знал, куда нужно идти».

Перед тем, как зайти в море, доктор записал для себя короткое сообщение, все еще находясь в шоке от увиденного: «Сегодня ночью я был на «другой планете». Место в центре страны, не похожее ни на что, где я бывал раньше. Это какая-то искаженная версия нацистов - родом из XXI века. С такой жестокостью убить младенцев? Детей? Целые семьи? Даже их бог ни за что не согласился бы, чтобы такое творилось во имя его.

Как человек, как отец, как еврей и как врач я заявляю: такое не должно повториться».

Тела солдат и гражданских лиц, вывезенные из поселков Отеф-Аза, постоянно прибывают на базу военного раввината Сура возле Рамле. Сотрудники раввината не впервые занимаются телами погибших во время специальных операций или войн, но и для них количество жертв в этой войне превосходит всякие пропорции.

У входа на базу установлен палаточный городок с охлаждаемыми контейнерами, где проводят идентификацию большинства поступивших тел. Если тело сложно опознать или оно принадлежит воину ЦАХАЛа, его передают для опознания в стационар базы.

Работники раввината проводят предварительную процедуру идентификации каждого тела, которое прибывает на базу, - по анализам ДНК и сверке фотографий. На втором этапе проводится проверка совместимости по различным базам данных государства или по тесту ДНК родственника. В конце проводится также проверка полиции - и лишь затем выдается разрешение на захоронение.

После завершения идентификации тела амбуланс организации «ЗАКА Тель-Авив» транспортирует тело в холодильные камеры различных кладбищ в центральной части Израиля. Позже тело доставляют на кладбище, где пройдут похороны.

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