«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси» 4 14.10.2023, 8:06

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Белорусам пора сделать свой геополитический выбор.

В субботу 7 октября в Варшаве координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко прочитал лекцию на тему «Геополитика Беларуси в современных условиях». Оппозиционный политик выступил в рамках заседания открытого заграничного Сейма Движения солидарности «Разам».

Сайт Charter97.org приводит стенограмму выступления.

«Что такое Хартленд и как идеи Маккиндера влияют на Беларусь»

В 70-е годы в СССР на первом месте по количеству населения была Россия, на втором — Украина, на третьем — Казахстан, на четвертом — Узбекистан, а на пятом — Беларусь. И разница между Беларусью и Узбекистаном была небольшая: 9 с чем-то миллионов у нас и немного больше в Узбекистане.

Сейчас в Узбекистане проживает 36 миллионов человек. Говорят, что в Беларуси — 9, но я думаю, что реально уже ближе к 8.

Геополитика — наука или метод познания, такое популярное слово, довольно часто его используют политики, в том числе — белорусские, но далеко не все знают его смысл. И я также употреблял это слово много лет, не зная, о чем идет речь.

Благодаря, кстати, нашему врагу Александру Дугину я узнал про геополитику больше, потому что он выпустил книгу, которую некоторые называют «Майн кампф руководства России». Эта книга — «Основы геополитики и геополитическое будущее России». Но чем была она интересна? В этой книге было много первоисточников, мировых геополитиков — британских, шведских, немецких, американских и так далее. Можно было что-то узнать. После этого я прочитал десятки книг по геополитике, мне понравился такой автор, как Хэлфорд Джон Маккиндер.

Это британец, которого считают главным столпом геополитики как науки. Много авторов потом с ним полемизировали, соглашались, не соглашались, но его влияние было колоссальным не только на развитие этой науки, а непосредственно на события. Потому что Маккиндер был представителем Антанты при штабе Деникина и имел большое влияние на раздел четырех империй, которые рухнули в результате Первой мировой войны. Это очень необычная личность. И мы, белорусы, жители Восточной Европы, знаем цитату именно Маккиндера, который говорил: «Кто доминирует в Восточной Европе — тот доминирует в Хартленде. Кто доминирует в Хартленде — тот доминирует над мировым островом (это Евразия и Африка), а значит доминирует во всем мире».

И вот, видите, знакомая нам карта, Беларусь находится как раз в Междуморье. И Первая мировая война шла фактически за эти территории.

Источник: Leszkek Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa, 2010 s.116

И мы видим, что сегодня некоторые говорят про Третью мировую войну, и она также идет за эти территории.

Идея Маккиндера, Хартленд, «сердечная земля», «серединная земля», заключалась в том, что есть территории в Евразии, которые не имели выхода к Атлантическому океану, к Индийскому океану и к Тихому океану. И эти территории — это бассейны рек, которые или заканчивались во внутренних озерах (как Каспийское море), или имели выход к Северному океану.

Вот примерно эта территория называется Хартлендом.

Источник: Интернет, https://cont.ws/uploads/pic/2015/6/карта%202%20(2).png

Маккиндер говорил, что это очень удобная территория, с нее легко атаковать во все остальные углы Евразии, ее очень тяжело достать морским государствам. Ключевым морским государством много лет была Англия, затем Британия. И он говорил, что народы, которые живут в Хартленде, изначально имеют преимущество перед всеми остальными. Маккиндер считал, что исторически всегда так было, что когда в Хартленде (это зона степей, полупустынь в значительной степени) не хватало еды, не хватало корма для коней и верблюдов, для скота, климат менялся, была засуха, люди достаточно быстро садились на верблюдов и коней и из пустыни Гоби могли легко попасть на территорию современной Венгрии, где также есть степи.

Маккиндер писал, что это закон природы. Из Хартленда обычно шли атаки на Китай, где находится зона муссонных дождей, хватало влажности и была сильная цивилизация. На Индию, несмотря на то, что Гималаи прикрывали, но со стороны Ирана можно было просочиться, а также на Ближний Восток, где было мало воды и люди научились жить с этим. Хотя там было Междуречье, самые древние цивилизации. Конечно, атаки шли и на Европу. Что касается Европы, то это были гунны, авары, тюрки, болгары, монголы. И потом Маккиндер говорит, что главным бенефициаром Хартленда стала Московия, а затем Российская империя. Меня, как советского мальчика всегда учили, что мы, советские люди (русские люди), находились много лет под игом монголо-татар, как это было плохо.

Но периодически проскакивали в школьной программе такие стихи, как у Александра Блока, который говорил:

«Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы! С раскосыми и жадными очами».

После «перестройки» появились книги такого популярного автора, как Лев Гумилев, который считается одним из неоевразийцев, и он искренне говорил: «А мы и есть Орда! Мы, Россия, и есть Орда». Он честно про это заявил.

Источник: Leszkek Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa, 2010 s.11

Оказывается, Маккиндер еще в 1904 году в своей работе «Географическая ось истории» сказал, что Россия — преемник Монгольской империи, в России и находится этот Хартленд.

Давайте мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию. Я проанализировал рост и падение населения в странах Хартленда, а это 12 стран, а также в Европе, Беларуси, Украине с 1960 по сегодняшний день. Оказалось, что население Беларуси выросло в 1,1 раза, а сейчас падает. В России выросло на 20 миллионов, в основном — за счет кавказских республик и миграции. Население Украины практически не выросло. Население балтийских стран сократилось. А вот население Узбекистана выросло в 4 раза. Население Таджикистана выросло в 4 раза. Население Ирана, который также является частью Хартленда, выросло в 4 раза. Население Казахстана — больше чем в 2 раза, но мы знаем, что половина из них не мусульмане. Произошел очень огромный рост населения в Азербайджане, примерно в 3 раза. В Кыргызстане — в 4 раза. Действует ли закон Маккиндера?

И если мы посмотрим, то с 2010 по 2020 год как раз «нижний путь» был задействован, со стороны Ирана шло давление на Ирак, начался миграционный кризис в Европе. Люди старыми путями через Балканы рванули в Европу, в Германию.

Теперь война в Украине. Смотрите, причерноморские степи всегда были путем экспансии для этих народов. Может быть, это третий уже путь, мы видим, что пошли мигранты. Их самолетами завозили, но говорят, что последние мигранты, которые прорываются в Польшу и Литву, уже идут из России.

Это не значит, что эти люди плохие или чем-то отличаются от нас, мы тоже мигранты сегодня в Польше. Но это люди другой цивилизации, мы просто фиксируем факт. Мы помним, что когда гунны шли на Рим, то началось движение народов. Там были готы, там были вандалы, под давлением гуннов они пошли на Рим, пошли в Галлию. Сегодня сотни тысяч белорусов уехали из своей страны, и это итог давления из Хартленда. Закон Маккиндера действует. Потому что в трех случаях — это точно есть, и мы не знаем, может, Швеция и Финляндия попросились быстрее в НАТО, потому что они понимают, что могут быть у них проблемы.

Смотрите, мы знаем, что высохло Аральское море, что у Таджикистана с Кыргызстаном и другими соседями огромные споры из-за воды, потому что Таджикистан строит гидроэлектростанции, вода не течет вниз. И есть такая мысль, что распад Советского союза произошел именно из-за демографического взрыва в Хартленде. Москва уже не могла обеспечить работой и едой десятки миллионов советских мусульман. А проект переброски северных рек из Арктического океана именно в Среднюю Азию оказался очень дорогим и не удался. Тогда говорили, что это бред и зачем это делать, но это была попытка обеспечить водой регион, где происходит наибольший рост населения.

«Вопрос безопасности нации Лукашенко просто провалил»

Я говорил, что неизбежным будет вход Беларуси в Европейский союз и НАТО. Потому что, смотрите, сегодня в России находится по разным данным от 2 до 4 миллионов только граждан Узбекистана (всего более 12 миллионов иностранцев). Они там находятся на работе, многие уже завели семьи, переселились. Представляете, тот Узбекистан, который был на одинаковом уровне с нами, сегодня значительная часть населения уже находится в России. Если произойдет какой-то вооруженный конфликт в Средней Азии, то мы получим этот миграционный поток, в том числе — через белорусскую территорию. Это будут миллионы людей. У нас нет закона о реадмиссии с Россией, а жители Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана не настолько требовательны, как жители стран Африки и арабских стран, которые рвутся именно в Германию. Если эти люди приедут в Беларусь, то они увидят, что там можно жить и работать. Возможно, нам будет нужна рабочая сила, но когда это будут 3-4 миллиона людей другой культуры, другого вероисповедания, то что с этим делать? Вопрос безопасности нации, безопасности страны, Лукашенко просто провалил.

Сегодня страна, которая является частью Восточной Европы, находится в Евразийском союзе, фактически — в Евразийском военном союзе. Нам надо будет от этого уходить. В этом смысле Лукашенко нарушил белорусскую Конституцию, в которой говорится, что Беларусь стремится к статусу нейтрального государства. Но если он нарушил, то, думаю, что становится нейтральным государством Беларуси уже нет смысла. Потому что все время нам говорили: «финляндизация Беларуси», «финляндизация Украины», когда Финляндия была партнером сначала Советского союза, потом России, но Финляндия спокойно вступила в Евросоюз, а сейчас уже опередила Швецию и является частью Евроатлантического союза.

Уличные протесты в Беларуси как фактор геополитики

Еще хотел поднять вопрос: а что нам, белорусам делать. Тем, кто находится фактически в оккупации внутри страны и за ее границами. В геополитике существует базовый конфликт — между странами Суши и странами Моря. Считается что страны Моря (а это Соединенные Штаты Америки, Великобритания) — демократические страны, живущие за счет морской торговли. И есть континентальные страны, про которые говорят русские: «неоевразийцы». Тот же Дугин говорит, что их путь — это не демократия, а идеократия, то есть фактически тоталитарное государство, возможно — азиатская деспотия. И вот этот конфликт существует. Шли войны и всегда использовалось вооружение для борьбы на суше и для борьбы в море. А потом появились самолеты, война перешла в воздух, потом ракеты, космос. И сегодня говорят, что геополитическое противостояние происходит во всех сферах. В информационной сфере, в телевизионной, в радиосфере, в интернете, в области культуры.

И Беларусь, возможно, сохранила независимость и идентичность именно благодаря журналистам и медиа, потому что в сфере медиа белорусы все равно, особенно с появлением интернета, читали независимые белорусские издания, в последнее время смотрят видео в YouTube и там, по моему мнению, мы имеем преимущество перед режимными СМИ и российскими. Сегодня, находясь за границей, никто почти не мешает белорусским медиа продолжать свою работу и влиять на сознание белорусского народа, а белорусам иметь возможность читать иные источники информации, чем российские медиа или лукашенковские СМИ. И эта борьба происходит и сегодня, может происходить и завтра.

Еще хотелось бы сказать, что, как ни странно, в Беларуси фактором геополитики являются уличные протесты. Я принадлежу к течению тех людей, которые понимали важность уличных акций. В политике и в геополитике считается только сила. Или вооруженная сила, или прокси-сила. Когда в Беларуси проходили Марши Свободы, происходили драки с милицией, а уже все шло к поглощению нас Россией, то россияне задумывались, стоит ли им входить в Беларусь, ведь они вели еще войну в Чечне. И часто бенефициаром уличных протестов в геополитическом смысле становились люди, которые эти протесты не готовили, боялись, обходили. Например — Александр Милинкевич. Я просто знаю, как готовилась Плошча-2006, он, конечно, потом проявил мужество, но сначала все делал, чтобы этой Плошчы не было. Потом протесты были подавлены, но Александр Милинкевич получил политическую легитимность на Западе. У него был очень хороший французский и польский языки. Он встречался с президентами ряда стран, и в отличие от сегодняшнего лидера был человеком опытным, был преподавателем, у него были очень хорошие выступления в медиа: интервью BBC, Euronews и так далее.

Александр Милинкевич на Западе говорил, что гарантом независимости Беларуси является Александр Лукашенко. Я разговаривал с европейскими политиками, они спрашивали: «А что у вас за странный лидер? Ездит по миру и говорит, что нужно помогать вашему диктатору». Это была правда жизни.

Затем в 2010 году были протесты, но человек, который выиграл выборы (я говорю про Андрея Санникова, он выходил во второй тур) и другие кандидаты оказались в тюрьмах, но был геополитический выигрыш Беларуси. Появились новые образовательные проекты, очень много получил ресурсов тогда Европейский Гуманитарный Университет в Вильнюсе, потом была программа, по которой тысяча белорусских студентов будут получать во время учебы стипендию в размере 1000 евро, пока они учатся. И я думаю, что эти люди когда-нибудь вернутся в Беларусь, и я встречался с этими людьми, которые учились по этой программе. Одновременно в Польше много было сделано и для «Белсата», была приглашена «Хартия-97» как сайт, другие медиа.

В 2020 году снова мы столкнулись с ситуацией, что человек, который говорил: «Я не буду призывать к протестам. Я этого боюсь», в результате стал бенефициаром этих протестов. Я считаю, это не так плохо, что Светлана Тихановская встречается с людьми в мире на очень высоком уровне, путешествует, тема Беларуси есть, просто результаты могли быть большими. Но без протестов ничего бы не было.

Вспомните 2015 год, подставная Короткевич, будто бы оппозиционерка, люди на безрыбье проголосовали, но протестов не было, и она не стала геополитическим фактором.

«Оплатите наше такси»: Россия повторяет судьбу СССР»

Если подытожить, я хочу сказать, что теория великого Хэлфорда Маккиндера действует, к сожалению. Нам нужно ее учитывать. Для того, чтобы Беларуси сохранить свое государство, сохраниться как нации, надо будет выходить из Евразийской империи и становиться частью Европы и частью Евроатлантического сообщества. Белорусы, даже в сегодняшних не очень благоприятных условиях, находясь в Беларуси и особенно за границей, могут продолжать свою деятельность для того, чтобы оставаться белорусами и быть на низком старте, потому что ситуация может измениться в любой момент.

Я пережил распад Советского союза, никто этого не ждал, российские войска были значительно дальше: советские войска в Берлине, Монголия, Куба, Вьетнам, военные базы в Сирии. Но все закончилось тем, что все рухнуло и они обратились к своим врагам, как говорили в одном фильме: «Оплатите наше такси».

Заплатите нашим военным, которые выйдут из Германии, Польши, Чехословакии, Венгрии. Дайте «ножки Буша», потому что нечего есть. Я думаю, что немного в другом варианте, но неизбежным будет такой итог для России. Потому что начало войны было вызвано чем? Россия безнадежно отстала от своих геополитических конкурентов. Если она была равная когда-то с Китаем в экономическом смысле, сегодня она составляет 1/10-1/12 экономики Китая, 1/15 экономики Соединенных Штатов, а если сравнить суммарно страны НАТО и Россию — то это 1/30 вообще часть. Плюс постоянное давление из Средней Азии.

Сегодня Россия постепенно из православного государства становится мусульманско-православным, что может привести к конфликту цивилизаций, про который говорил другой геополитик Хангтинтон, и именно еще потому, что большинство мигрантов находятся в столичных городах и областях России. Это давление идет, одна из причин нападения на Украину заключалась в том, что Россия хотела набрать новые земли, получить новых рабов, новых граждан. Но сегодня мы видим, что Балтийское море стало внутренним озером НАТО, а тот же российский военный флот, который стоял спокойно в Севастополе годами (даже во время Майданов), сейчас почему-то поднялся и неизвестно где находится. Говорят, частично в Новороссийске, частично в Феодосии. Это уже геополитические катастрофические итоги войны для России.

«Сначала — ЕС и НАТО, затем — Балто-Черноморский союз»

Источник: Polska. Poczet Władców Polski, Redakcja Maciej Kuś, Wydawnictwo Kluczyński, 2010 s.70

Балто-Черноморский союз, Европейский союз или НАТО? Это карта государств, в которых правила династия Ягеллонов в конце XV — начале XVI веков. Тогда в Великом княжестве Литовском был независимый правитель из династии Ягеллонов, его брат был королем Польши, еще один брат был королем Чехии и Венгрии, куда входила Хорватия. И мы видим государства, где правили Ягеллоны, а в средние века не было государств по национальной принадлежности, а именно династические. Вот примерно от Можайска до Дубровника были государства, где правили Ягеллоны, большинство этих государств были славянскими, хотя Венгрия не совсем, но в ее составе была также часть Хорватии. И это фактически то же самое Трехморье, про которое мы говорим. Но потом история распорядилась иначе, доминирующей династией, к сожалению, не стали Ягеллоны, а стали Габсбурги. Хотя мы знаем, что в королевских дворах целой Европы и сегодня есть кровь Ягеллонов. Это, конечно, может тешить наше самолюбие, что так всегда было, три моря, вот оно — ABC (регион, расположенный между Адриатическим, Балтийским и Черным морями — прим).

Но вопрос — кто будет платить за Балто-Черноморский союз. Потому что Украина рвется в НАТО и ЕС, остальные страны, которые мы хотели бы видеть частью Балто-Черноморского союза, уже там. И, например, я знаю, что руководители Эстонии, когда им говорили, что Эстония станет частью Балто-Черноморского союза (это исходило от части украинских политиков), сказали: «Нет. Для нас приоритет Евросоюз и НАТО». Безусловно, возможно эта идея будет реализована, но когда Беларусь вместе с Украиной станет частью Евросоюза и НАТО, а там появится Балто-Черноморская группа, как сегодня существует Вышеградская группа или в политике проявляется Веймарская группа.

Поэтому я говорю, что мы должны войти в Евросоюз и НАТО, догнать наших соседей, перейти на военные стандарты. Потому что наши оборонные предприятия по каким стандартам оружие выпускают? Если они будут выпускать российское оружие, значит мы останемся часть Евразийской империи.

«Силы НАТО могут войти в Беларусь»

В ближайшее время перспективы у Беларуси неважные, потому что любой конфликт на Кавказе или в Средней Азии приведет к потоку беженцев. Я вам хочу сказать, действительно, опасность очень серьезная. Например, известный американский геополитик, стратег, политик Збигнев Бжезинский, уже к сожалению, покойный, предсказывал, что перед ударом по Украине первой будет захвачена Беларусь, а Запад ничего не будет делать. Это было его предсказание. Слава Богу, первый удар приняла Украина, но что может случиться с Беларусью — вопрос очень острый.

И тут я дискутирую с Андреем Санниковым, моим другом, и говорю: «В целом же неплохо, что Тихановская ездит по миру, кто-то с ней встречается». Он говорит: «Но если Путин захватит Беларусь, будет ли Запад что-то делать в этой ситуации? Сможет ли такой слабый лидер, который не показал себя во время революции, что-то сделать в другой ситуации?» У нас были большие надежды на полк Калиновского, именно на политическую часть полка Калиновского, что они могли стать таким «деголлевским» центром. Парни воюют, много людей погибло, они герои, но руководство не смогло стать военно-политическим центром, что просто необходимо в нашей ситуации. Но я надеюсь, что в самый плохой момент произойдет объединение всех сил, которые будут готовы действовать, а это значит — защищать Беларусь с оружием в руках. Есть еще такой момент, что, возможно, нам в определенных условиях прийдется вести себя иначе. Я считаю, что в определенный момент натовские силы (подобные миротворческим силам KFOR) могут войти в Беларусь.

Источник: https://el-murid.livejournal.com/5166549.html

Но эту работу надо проводить. А ситуация очень и очень опасная сегодня, не знаю, что будет через 30-40 лет. Если Беларусь станет нормальной, мы войдем в Евросоюз, НАТО и поставим ракеты на границе, то, возможно, будет как во времена Стефана Батория, который отбил орды Ивана Грозного и откинул их за Смоленские ворота. 70 лет Россия в нашу сторону не очень смотрела. Она занималась Уралом, Сибирью и югом. Возможно, нам удастся вместе (как части Запада, как части Европы) остановить это наступление сегодня, и будет другая ситуация. Но тревога за судьбу страны, безусловно, существует.

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