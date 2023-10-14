Долетит до Пскова с 50 кг взрывчатки: в Украине создали «невидимый» дрон 14.10.2023, 9:28

Беспилотник почти невозможно сбить.

В Украине создали дрон-камикадзе, который может пролететь 700 километров и перенести 50 килограммов. Этот дрон сложно зафиксировать и сбить. Об этом заявила представитель компании-производителя дронов, сообщает ТСН.

Этот дрон может долететь до российского Пскова. Его запуск производится через специальную установку. Если дрон уже будет пикировать на подлете к цели, то сбить его будет почти невозможно.

В компании утверждают, что этот дрон в разы лучше «Шахедов», которые Иран передал России для ударов по Украине.

«Технологически более совершенный по всем показателям. В первую очередь потому, что у нас есть доступ к мировым технологиям, которыми мы очень активно пользуемся», — говорится в сообщении.

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