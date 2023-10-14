Могилевчанин украл деньги… у телефонных мошенников 14.10.2023, 18:10

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И такое бывает.

Могилевчанин украл у телефонных мошенников деньги, которые уже были похищены у обманутых ими жертв. «МогилевОнлайн» узнал, как его «наградили».

И такое бывает! Могилевчанин украл деньги… у телефонных мошенников

Эта криминальная история началась банально. Молодой мужчина, ранее судимый за кражу, захотел быстро подзаработать. В Telegram он нашел объявление, в котором предлагалось за вознаграждение предоставить реквизиты белорусской банковской платежной карты. У могилевчанина имелась таковая, которой давно не пользовался, и он откликнулся на объявление, выслав фото карты с предоставлением доступа к Интернет-банкингу, а также сообщил логин и пароль. Спустя пару часов на эту же карту ему перечислили 100 рублей, которые он потратил на собственные нужды.

Что было дальше, мы узнали из приговора суда Октябрьского района Могилева, опубликованного в Банке судебных решений. Могилевчанина за его проделки обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК (незаконное распространение реквизитов банковских платежных карточек) и ч. 2 ст. 205 УК (кража, совершенная повторно).

Как нетрудно догадаться, реквизитами банковской карты горожанина стали активно пользоваться так называемые телефонные мошенники: деньги приходили с одних карт-счетов и почти мгновенно уходили на другие. Судя по всему, такую активность заметили в банке, где, заподозрив неладное, установили лимит, практически заморозив операции. В этот момент с могилевчанином снова связался представитель мошенников, предложивший сходить в банк и решить проблему. Мужчина так и поступил, отправился в банк, где по совету сотрудника учреждения закрыл счет. Правда, перед этим он узнал, что на его карте имеется вполне приличная сумма — 4519 рублей. Как позже выяснилось, образовалась она от двух поступлений: на 1520 рублей и 2999 рублей. Именно эти деньги мошенники выудили у двух жертв, но не смогли их вывести и они зависли. А получил их наличными — будущий обвиняемый. После чего он счет закрыл, а всю переписку в Telegram — удалил.

По факту получилось, как в известной пословице — «Вор у вора дубинку украл». За одним исключением: в тексте приговора представитель мошенников, которому горожанин передал реквизиты своей банковской карты, именуется «неустановленным лицом». Ну а могилевчанина уставить оказалось несложно. Он-то и отдувался за жуликов. В его деле была лишь одна потерпевшая. В суде женщина рассказала, как ее обманули и похитили с ее карт-счета 2999 рублей. Типичная для наших дней схема развода: неизвестные позвонили на мобильный телефон в мессенджере и представились сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банка. Далее они предложили женщине «с целью предотвращения мошеннических действий» установить в телефоне приложение, что она и сделала, после чего, как отмечено в приговоре, «совершила иные действия, указанные данными лицами, после чего с ее карт-счета были похищены денежные средства».

Могилевчанин свою вину полностью признал. По совокупности преступлений суд наказал его 3 годами «домашней химии». За то, что он передал мошенникам реквизиты банковской карты, а потом завладел и (цитата из приговора) «похитил ранее похищенные неустановленными лицами и переведенные на указанный счет денежные средства». Также у него конфисковали телефон, взыскали в доход государства, полученные преступным путем 100 рублей, и еще обязали вернуть 2999 рублей потерпевшей в счет возмещения материального ущерба. Плюс к этому – 150 рублей госпошлины в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

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