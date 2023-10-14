Водитель 32-метрового грузовика из Финляндии на деле показал, что такое профессионал 14.10.2023, 20:10

Видеофакт.

Cчитается, что только в Австралии есть огромные грузовики, которые передвигаются в режиме автопоезда по прямым и длинным маршрутам этой страны. Но правда в том, что подобные конфигурации разрешены и в скандинавских странах.

Общая масса таких грузовиков иногда может достигать 74 тонн и более. Маневрировать на них на гораздо более узких дорогах скандинавских стран гораздо сложнее.

Поэтому нужны продвинутые навыки, по-настоящему профессиональный водитель.

И если в последнее время создается впечатление, что общий уровень подготовки водителей-дальнобойщиков падает, то водитель из Финляндии, маневрирующий грузовиком, полуприцепом и прицепом на разгрузочной рампе, доказывает, что в этой профессии и сейчас есть профессионалы.

Момент запечатлел другой водитель грузовика, родом из Румынии, который рассказал, что общая длина этого грузовика 32 метра.

Он состоит из тягача Volvo и полуприцепа, к которому добавлен большой прицеп с 5 осями и передними управляемыми колесами.

Таким образом, весь комплект имеет 3 оси на голове тягача, еще 3 на полуприцепе и 5 – на прицепе, всего 11 осей.

И финскому водителю приходится маневрировать всей этой конструкцией задним ходом, чтобы подъехать точно к разгрузочной рампе.

Маневр, похоже, удался! Все это смотрите на видео ниже.

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