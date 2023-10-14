О чем предупреждал Сент-Экзюпери Егор Седов

14.10.2023, 21:42

Люди, тоталитарных диктаторов без агрессии не бывает!

Есть в «Маленьком принце» Сент-Экзюпери несколько абзацев и рисунков, не совсем понятных, если не учитывать время, когда была написана и издана повесть.

Вот я о чем:

«И вот на планете Маленького принца есть ужасные, зловредные семена… это семена баобабов. Почва планеты вся заключена ими. А если баобаб не распознать вовремя, то от него уже не доставляемся. Он владеет всей планетой. Он пронижет ее насквозь своими ногами. И если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки.

– Есть такое твёрдое правило, – сказал мне позже Маленький принц. – Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же привел в порядок свою планету. Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно построить из розовых кустов: молодые ростки у них почти одинаковы. Это очень скучная работа, но совсем не трудная.

Однажды он посоветовал мне постараться и нарисовать такую картинку, чтобы и у нас дети это хорошо поняли.

– Если им когда-нибудь понадобится путешествовать, – сказал он, – это им пригодится. Иная работа может занять немного времени, вреда не будет. Но если дашь революцию баобабам, беды не миновать. Я знал одну планету, на ней жили лентяи. Он не выполол вовремя три кустика...

Маленький принц подробно мне все описал, и я нарисовал эту планету. Я терпеть не могу читать людям нравоучения. Но мало кто знает, чем грозят баобабы, опасность, которой подвергается каждый, кто упадет на астероид, очень велика – вот почему на сей раз я решаю изменить свою обычную сдержанность. «Дети! – говорю я. – Берегитесь баобабов!» Я хочу помочь моим друзьям избежать опасности, которая уже давно их подстерегает, а они даже не подозревают о ней, как не подозревал раньше, и я».

Само собой, «приведи в порядок свою планету» стало мемом, в меме часто используется экология, речь, хотя – совсем не о том.

Что за баобабы такие, о которых надо специально предупреждать? И почему какого-то отделения главы про путешествие Маленького принца на планету Лентяя нет?

Да ведь все довольно просто. Планета Лентяя (лентяев) – Земля. А три баобаба – три крупнейших государства Оси: Германия, Италия, Япония.

Повесть и написана во время Второй Мировой.

Только, к сожалению, великий автор ошибся. И «баобабов» было не три. И лентяев никакой истории, как оно всегда бывает, не научило…

И нынешних тоталитарных режимов – не три. И угрожать планете и человечеству может каждый из них. Я пишу это в шквальном октябре 2023 года, когда из Израиля будут приходить все новые и новые жуткие сообщения. В одном кибуце изверги расстреляли очень пожилую женщину, чудом пережившую Холокост. Именно расстреляли, хладнокровно, в затылок. А в другом, подтвержденном как офис премьера, убивали грудных детей. И тоже – хладнокровно, как нацисты. Собственно, а почему «как»? Они самые и есть.

Но разве только в Газе? Вот на другом краю Азии, в Южной Корее, зреет несправедливость: а если армия Ким Чен Ына решит вопрос ХАМАСовский опыт? Да только ли там?

Один «знаток», пытаясь обосновать лубочно-пропагандистскую идею «есть, мол, просто тоталитарные диктаторы, и это еще ничего, а вот диктаторы-агрессоры – это уже совсем край», выдал мнение, что камбоджийские полпотовцы рассчитывают «по крайней мере, не нападали на соседей». Полагаю, соседи, натерпевшиеся от полпотовского режима, такое мнение сказали бы по известному адресу... Сзади, действовали полпотовцы примерно как ХАМАС, теми же методами. Только далеко, не слышно, да еще и «память аквариумной рыбки» все это запомнить и суммировать препятствия.

Люди, тоталитарных диктаторов без агрессии не бывает! Любой, даже самый мелкий из таких режимов – это всегда милитаризация и всегда агрессия. Или, как минимум (поскольку не каждая бодливая корова рога даны), мечты об агрессии и завоеваниях.

Егор Седов, telegram

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