Сын олимпийской чемпионки Ольги Корбут показал, как она выглядит в свои 68 лет 5 14.10.2023, 22:27

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Дружбу с гимнасткой водил сам Дональд Трамп.

В 70-е годы прошлого века Ольга Корбут стала настоящей легендой. На Олимпиаде в 1972 году гимнастка из Советского Союза, родом из Гродно, завоевала три золотые медали и очаровала весь мир. Тогда ее так и стали звать «чудо с косичками».

Позже Корбут завершит свою карьеру в спорте, выйдет замуж за музыканта Леонида Борткевича и переедет в США. Как однажды рассказывал ее сын Ричард, родители решились на этот шаг ради него, тогда случился Чернобыль и они очень переживали за здоровье сына, пишет s13.ru.

Ольга в Америке станет настоящей звездой, она будет работать тренером, ее будут приглашать в различные телешоу. А дружбу с ней водил сам Дональд Трамп. Как рассказывал Ричард, он даже встречался некоторое время с его дочкой Иванкой.

А вот Леонид Борткевич будет в США не востребован, поэтому решится вернуться в Беларусь. Ричард, который по началу оставался в матерью, вскоре последовал за отцом. Позже в доме Корбут найдут фальшивые доллары, которые сын распечатал “шутки ради”, однако полицейские в это не поверят. Сыну олимпийской чемпионки придется три года провести в местах не столь отдаленных, а потом его депортируют из страны. Борткевич младший будет жить с отцом. Снова вернуться в Америку ему не удастся. В Санкт-Петербурге он женится на актрисе, у него родится сын.

В 2021 году Леонид Борткевич умер после долгой болезни.

Корбут в Америке выйдет замуж во второй и в третий раз. Вторым мужем станет агент из Беларуси, который намного младше спортсменки, но затем она с ним разведется и пойдет под венец с американским бизнесменом. На Родине олимпийская чемпионка бывает редко.

На днях сын Ольги, Ричард, в соцсетях опубликовал фото матери и ее мужа. Сейчас Корбут 68, она полна сил и преподаёт фитнес.

Судя по открытым данным, в последний раз в Гродно Корбут была в далеком 2007 году.

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